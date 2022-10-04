Okyanusa açılan kapı: Mirbat
Arap Yarımadası'nın güney sahilleri üzerine kurulu olan Umman doğal ve tarihi güzellikleri ile tanınıyor. Umman'ın okyanusa açılan kapısı olarak bilinen tarihi Mirbat şehri, barındırdığı tarihi eserler ve doğal güzellikleri ile biliniyor. Şehir içerisinde bulunan Kale, liman ve tarihi çarşı bugün yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası.
Giriş Tarihi: 04.10.2022
08:35
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
08:52
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Kadim bir geçmiş ve kültürel tarihe sahip olan Arap yarımadasının en ilgi çekici yerlerinden birisi de Umman'dır. 10 bin yıllık bir maziye sahip olduğu düşünülen Umman, kültür ve mezhebi ile diğer Arap ülkelerinden ayrılır.
◾ Arapların okyanusa açılan kapısı olarak bilinen ülke
İbadilik'i benimser. Yerleşim ve yaşayış biçiminin çeşitliliği ile bilinen Umman'ın okyanus şehri Mirbat'ı sizin için araştırdık.
Çölde bir vaha: Darbat Vadisi
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Umman Denizi'ne uzanan Mirbat şehri, geçmişten günümüze önem arz eden bir yerleşim. Tarih boyunca sahip olduğu antik pazarda alışveriş için diğer ülkelerden gelen tüccarları ağırlayan limanın yanı sıra bölgeyi olası tehlikelerden korumak için inşa edilen tarihi kale de dikkat çekiyor.
İbadilik nedir?
Harici fırkalar içerisinde günümüze ulaşan tek grup.
◾ Umman'ın meşhur
Zufar vilayetinde yer alan Mirbat şehri, kendine özgü tarihi ve kültür yapılarıyla ülkenin önemli turizm merkezlerinden birisi olarak biliniyor.
◾ 10 bin yıllık bir tarihi olduğu düşünülen
Umman'ın, denize uzanan Mirbat şehri kuruluş tarihi olarak yüzlerce yıl öncesine dayanıyor.
İslam mimarisinde dinlenme köşesi: Bahçe
◾ Şehirde, geçmişte antik pazarda alışveriş için çevre ülkelerden gelen
tüccarları ağırlayan limanın yanı sıra bölgeyi olası tehlikelerden korumak için inşa edilen tarihi kale de azameti ile öne çıkıyor.
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1806'da inşa edilen Mirbat Kalesi, liman ve pazarı koruma altına almak ve okyanustan gelebilme ihtimali olan saldırıları engellemek maksadıyla inşa edildi.
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İki katlı ve iki kuleli Mirbat Kalesi 1988 senesine kadar Miras ve Turizm Bakanlığı tarafından alınana kadar askeri bir merkez olarak Umman'a hizmet verdi.
Osmanlı döneminde Cezayir