Okyanusa açılan kapı: Mirbat

◾ Kadim bir geçmiş ve kültürel tarihe sahip olan Arap yarımadasının en ilgi çekici yerlerinden birisi de Umman'dır. 10 bin yıllık bir maziye sahip olduğu düşünülen Umman, kültür ve mezhebi ile diğer Arap ülkelerinden ayrılır.

◾ Arapların okyanusa açılan kapısı olarak bilinen ülke İbadilik'i benimser. Yerleşim ve yaşayış biçiminin çeşitliliği ile bilinen Umman'ın okyanus şehri Mirbat'ı sizin için araştırdık.

Çölde bir vaha: Darbat Vadisi