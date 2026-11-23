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◾ İstanbul'un barok mimarisiyle yapılan ilk camisi olan Nuruosmaniye Camisi'nin Çemberlitaş tepesinde yer aldığını aktaran Ulaş, "Osmanlı imar politikasında cami çevresinde oluşturulan külliyeler ve mahallelerle orada bir sosyal yaşam alanları da inşa edilmiştir. Bu nedenle bu camilerde de en önemli ihtiyaç tabii ki su ve suyun depolanmasıdır. Halkın bu külliyelerdeki ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla sarnıçlar da camilerin altlarına inşa edilmiştir. Bu gördüğümüz bugünkü yapı da Nuruosmaniye Camisi'nin su sarnıcı olarak kullanılmıştır." diye konuştu.

◾ Ulaş, İstanbul'un hem yer üstünde hem de yer altında eşsiz eserlere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın kadim şehri İstanbul'da öncelikle görkemli silüet mimarisi kadar yer altında da muhteşem ve nadide yer altı su mimarisi eserleri bulunmaktadır. Bu eserler öncelikle imparatorluğun, kentin daha öncesinde hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığının en güzel belgeleri ve sessiz tanıklarıdır. Çünkü yer altındaki bu yapılar, medeniyetlerin o dönemki sanat anlayışını, mimari estetiğini ve mühendislik harikasını da yansıtan önemli tanıklardır. Bu yapılar geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurarak şehrimizi süslemektedir."