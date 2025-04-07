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Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabından zihinlere kazınan cümleleri

Yayınlanma Tarihi: Nisan 07, 2025 11:05

Fikir dünyasının önemli müelliflerinden olan Nurettin Topçu, "Ahlak Felsefesi"nin tanınan simasıdır. Kaleme aldığı görüşleri ve düşünceleriyle okurlarının zihninde derin dehlizler açar. Yazarın eserlerinden biri olan "Büyük Fetih" Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul'u işlemiş. Bu ana temayla beraber, Türk halkının içinde bulunduğu kimlik bunalımı ve kimliksizleşme gibi hususların da derinine inmiştir. İşte, bir ahlak mütefekkiri Nurettin Topçu'nun "Büyük Fetih" kitabından zihinlere kazınan cümleleri sizler için bir araya getirdik.

1/20

🔸

Kalp yanmadıktan sonra muhteşem kubbelerin altında haykırarak "Allah" demekten ne çıkar?

Nurettin Topçu

Nurettin Topçu'nun unutulmaz sözleri

2/20

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Bilmeyen, kendini de bilmez.

Nurettin Topçu

3/20

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Padişahlığın mayası adalettir.

Nurettin Topçu

4/20

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Vücut, ruha dayanmış bir köprü veya aşka götüren yol olmadıktan sonra varlığımıza sarılmış bir musibettir.

Nurettin Topçu

5/20

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İradenin iflası, insanın iflasıdır.

Nurettin Topçu

Bir Ahlak Mütefekkiri Nurettin Topçu

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