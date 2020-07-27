Müslümanların çalışmalarından faydalanan Avrupalı bilginler

Bacon, Opun Mains adlı eserinin neredeyse her adımında İbnü'l Heysem'den alıntı yaptı ya da ona atıfta bulundu. Bu eserin 4. bölümü de görme iletim teorisiyle ilişkili alanlar başta olmak üzere neredeyse tamamen İbnü'l Heysem'in bulgularına dayanır.

Bilimsel ve deneysel yöntemi İbnü'l Heysem geliştirmiş, diğerleri gibi Bacon da bu yöntemden istifade etmiştir.

Kameranın en yalın hali: Karanlık oda