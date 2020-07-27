Müslümanların çalışmalarından faydalanan Avrupalı bilginler

Dünyada kimi isimler vardır ki çığır açan işlere imza atmış, modern bilim ve keşiflere önemli katkılarda bulunmuşlardır. Onların bu keşifleri tarihte büyük yankı uyandırsa da aslında gerçekleştirdikleri pek çok yeniliğin temeli Müslüman alimlere ait çalışmalara uzanır. İslam uygarlığında bilim dünyasında gerçekleştirilen buluşlar, dünya tarihini değiştirmiş; Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Kopernik, Tycho Brahe, Johannes Kepler gibi Avrupa'nın önemli dimağlarının çalışmalarını beslemiştir.
Giriş Tarihi: 27.07.2020
09:42
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ROGER BACON (1214-1292)
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İBNÜ’L HEYSEM’İN YÖNTEMİNDEN FAYDALANDI
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KİNDİ VE İBN FİRNAS’TAN İLHAM ALDI
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BARUT HAKKINDAKİ YAZILARIN TEMELİ MÜSLÜMAN KİMYASIYDI
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İBN-İ SİNA’NIN ESERİ TIP ALANINDAKİ BAŞUCU KİTABIYDI