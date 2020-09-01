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Müslümanların çalışmaları Avrupa üniversitelerinin temelini oluşturdu

Avrupa'daki ilk üniversitelerin 12'nci yüzyılda ortaya çıktığı bilinir. Peki, bu üniversitelerin temellerinin Müslüman alimlerin bilimsel faaliyetleri sayesinde atıldığını hiç duymuş muydunuz? İslam uygarlığında üretilen Arapça eserler, 12'nci yüzyılda yoğun şekilde tercüme edilmeye başlandı ve bu sayede Müslümanlara ait bilgiler Orta Çağ Avrupa'sına ulaştı. En iyi eğitim kurumu kilise olan ve İncil öğrenimi ile sürdürülen Avrupa eğitimi, Müslümanların bilime bakış açısıyla kökten değişti.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 19:57
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İYİ BİR EĞİTİM İÇİN KİLİSEDE DİN ADAMI OLMAK GEREKİYORDU
İYİ BİR EĞİTİM İÇİN KİLİSEDE DİN ADAMI OLMAK GEREKİYORDU

Müslümanlardan alınan bilgi hazinesinin kuzeydeki bölgelere akmasının öncesinde, Avrupa'da eğitim daha çok dini alana sıkışmıştı ve en çok İncil öğrenimi şeklinde gerçekleşiyordu. Eğitim kurumu kiliseydi ve iyi bir eğitim almak için bir din adamı olmak gerekiyordu.

Ancak bilimsel ya da akılcı düşünce teşvik edilmiyordu. Aslına bakarsanız, dinin açıkladığı bir konuya alternatif açıklama getirenlerin kâfir damgası yiyip talihsiz bir sona ulaşması işten bile değildi.

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ARAPÇA ESERLER LATİNCEYE TERCÜME EDİLDİ
ARAPÇA ESERLER LATİNCEYE TERCÜME EDİLDİ

Dolayısıyla, Arapça eserlerin tercüme edilmesiyle yapılan deneylerden elde edilen akılcı düşünceler Latinceye tercüme edilerek yeni bir kitlenin erişimine açıldı.

"Rasyonel skolastik akım", Avrupa'da bu sayede kuruldu.

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İBN RÜŞD’ÜN ŞERHLERİ TÜM AVRUPA’YI SARSTI
İBN RÜŞD’ÜN ŞERHLERİ TÜM AVRUPA’YI SARSTI

Bu anlamda en büyük etkiyi İbn Rüşd gerçekleştirdi. İbn Rüşd'ün Aristoteles'e yazdığı şerhler tüm kıtayı sarstı.

Paris ile başlayan bu etki, Padova ve Bologna üniversitelerine kadar ulaştı. Bu gelişme ile din ve bilim arasında bir çatışma olmasına gerek olmadığı ortaya konuldu ve konu bütün olarak tartışmaya açıldı.

İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

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MÜSLÜMANLARA AİT BİLGİLER İLE DÖNÜŞÜM YAŞANDI
MÜSLÜMANLARA AİT BİLGİLER İLE DÖNÜŞÜM YAŞANDI

Bu yeni fikirleri manastır duvarlarının arasında tutmak imkânsız hale geldi.

Bunun etkisiyle öğrenme buralardan katedral okullarına doğru kaydı. Manastırlarda belirli tarikatlara mensup sınırlı sayıda öğrenci bulunurken, katedral okulları uluslararası düzeyde şöhret kazanarak Avrupa genelinden öğrenciler çekmeye ve daha bağımsız ve özgür düşünürler yetiştirmeye başladı.

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BU ÇALIŞMALAR RÖNESANS’IN ZEMİNİNİ HAZIRLADI
BU ÇALIŞMALAR RÖNESANS’IN ZEMİNİNİ HAZIRLADI

1140'lı yıllarda Chartresli Thierry'nin hocalığında öğrencilere bilimsel yaklaşımının İncil'deki Yaratılış Hikâyesi'yle tutarlı olduğu öğretilmişti. Başka bir deyişle dini söylem artık bilime karşı değildi.

Thierry, öfke dolu eleştirilere rağmen çığır açan bu yeni mefhumu son derece cesur bir şekilde öğretmeye devam etti.

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