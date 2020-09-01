Müslümanların çalışmaları Avrupa üniversitelerinin temelini oluşturdu
Müslümanların çalışmaları Avrupa üniversitelerinin temelini oluşturdu
Avrupa'daki ilk üniversitelerin 12'nci yüzyılda ortaya çıktığı bilinir. Peki, bu üniversitelerin temellerinin Müslüman alimlerin bilimsel faaliyetleri sayesinde atıldığını hiç duymuş muydunuz? İslam uygarlığında üretilen Arapça eserler, 12'nci yüzyılda yoğun şekilde tercüme edilmeye başlandı ve bu sayede Müslümanlara ait bilgiler Orta Çağ Avrupa'sına ulaştı. En iyi eğitim kurumu kilise olan ve İncil öğrenimi ile sürdürülen Avrupa eğitimi, Müslümanların bilime bakış açısıyla kökten değişti.
Giriş Tarihi: 01.09.2020
19:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
19:57
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İYİ BİR EĞİTİM İÇİN KİLİSEDE DİN ADAMI OLMAK GEREKİYORDU