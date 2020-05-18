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Müslümanlar silah teknolojisinin temellerini nasıl attılar?

Tarih boyunca, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur askeri deha ve silah gücü olmuştur. Her ne kadar günümüzde silah teknolojisi oldukça gelişmiş olsa da bu teknolojinin temelini, Müslümanların "barutu ilk defa silahlarda kullanmaları" oluşturur. Çağlarının sınırlarını aşan keşiflerle Müslüman alimler, bundan yaklaşık 800 yıl önce el bombası, top, roket ve torpido gibi silahlardan bahsetmişler; silahlara dair ilk kitapları kaleme almışlardı. Askeri bir deha sayılan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinde kullanılan topları bizzat kendisi tasarlamıştı. Peki "Şahi Topu" olarak anılan bu silahın sırrı neydi? Müslümanlar silah teknolojisinin temellerini nasıl attılar?

Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:56
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BARUTU SİLAH OLARAK İLK KEZ MÜSLÜMANLAR KULLANDI
BARUTU SİLAH OLARAK İLK KEZ MÜSLÜMANLAR KULLANDI

Dünya tarihinde barutun keşfine dair ilk kaynaklar Çinliler tarafından yazılmıştır. Ancak onun etkili bir biçimde kullanılması ve savaş teknolojisi haline gelmesi Müslümanların eliyle gerçekleşmiştir.

Barut hakkında bilgi sahibi olan Çinliler, barut hammaddelerinden güherçileyi (potasyum nitrat) geliştirmekle beraber bu maddeyi yalnızca havai fişek yapımında kullandılar.

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BBC'nin İslam Dünyasının Bizim İçin Yaptıkları adlı programının sunucusu Amani Zain şöyle der:

"…Araştırmalardan anladığımız kadarıyla, Müslüman kimyagerler güçlü bir barut formülü geliştirerek barutu büyük ihtimalle ateşli silahlarda ilk kez kullandılar."

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BARUT ÜRETİMİNE DAİR İLK KİTAP
BARUT ÜRETİMİNE DAİR İLK KİTAP

Çinlilerin barutu patlayıcı olarak kullanmasının sebebi, gereken karıştırma oranlarını doğru hesaplayamamaları ve potasyum nitratı saflaştıramamalarıydı.

İslam uygarlığı hakkında 20 ilginç bilgi

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Nihayet 1412 yılına gelindiğinde, Huo Lung Ching patlayıcı oranlarını açıklayan ilk Çince risaleyi kaleme aldı. Bu tarihten yaklaşık yüz yıl önce potasyum nitratın saflaştırılmasını ilk kez açıklayan Hasan Rammah'ın kitabı, patlayıcı barut üretimine ilişkin birçok tarif içeriyordu.

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HAÇLILARA KARŞI ZAFER KAZANAN İSLAM ORDUSU
HAÇLILARA KARŞI ZAFER KAZANAN İSLAM ORDUSU

Baybars komutasındaki İslam ordusuyla işgalci Haçlılar arasında 1249 yılında yapılan savaşta, barut kullanan İslam ordusu, Haçlılara karşı ezici bir üstünlük sağladı.

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