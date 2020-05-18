Müslümanlar silah teknolojisinin temellerini nasıl attılar?

Tarih boyunca, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur askeri deha ve silah gücü olmuştur. Her ne kadar günümüzde silah teknolojisi oldukça gelişmiş olsa da bu teknolojinin temelini, Müslümanların "barutu ilk defa silahlarda kullanmaları" oluşturur. Çağlarının sınırlarını aşan keşiflerle Müslüman alimler, bundan yaklaşık 800 yıl önce el bombası, top, roket ve torpido gibi silahlardan bahsetmişler; silahlara dair ilk kitapları kaleme almışlardı. Askeri bir deha sayılan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinde kullanılan topları bizzat kendisi tasarlamıştı. Peki "Şahi Topu" olarak anılan bu silahın sırrı neydi? Müslümanlar silah teknolojisinin temellerini nasıl attılar?