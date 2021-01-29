Müslüman matematiği ile tarihe karışan Avrupa sayı sistemi: Sisteryen rakamları

📌 Bu sayı sistemi dört işlem, kesir ya da hesaplama için kullanılmasa da yıllar, sayfa numaraları, metin ya da liste numaralandırması, müzik notasyonu gibi numaralandırmalarda yer almıştır.

Görseldeki şekillerde bir müzik notasyonu görülür ve gösterilen notalar La ve Sol notalarının bir dizilimi olarak a1-a6 ve g1-g7 nota aralığıdır.