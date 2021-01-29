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Müslüman matematiği ile tarihe karışan Avrupa sayı sistemi: Sisteryen rakamları

Avrupa'da Orta Çağ döneminde aktif olarak kullanılan bir sayı sistemiydi Sisteryen rakamları. Bu rakamların en önemli özelliği, binli rakamların dahi tek bir karakter ile yazılabiliyor oluşuydu. Roma rakamlarına göre daha kullanışlıydı ve dört haneli bir sayı tek bir karakterle yazılabiliyordu. Ancak hem Sisteryen rakamlarının hem de Roma rakamlarının olumsuz bir yanı vardı: hesap yapmanın zorluğu. Müslüman biliminin geliştirdiği 1-9 arası rakamlar, 0'ın keşfi, ondalık sayılar ve hesap sistemi, kısa zamanda kabul gördü. Böylece Sisteryen rakamları da tarihe karışmış oldu…

Giriş Tarihi: 29.01.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 17:52
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SİSTERYEN RAKAMLARI NEDİR?
SİSTERYEN RAKAMLARI NEDİR?

📌 13. yüzyılda Müslüman biliminin geniş coğrafyalara yayılması, İslam dünyasında matematik alanında geliştirilen bilgilerin Avrupa'ya ulaşması ile bu bölgede büyük bir dönüşüm yaşandı.

Kuzeybatı Avrupa'da Sisteryen Manastırı'nda geliştirilen rakamlar, Müslümanların geliştirdiği Hint-Arap rakamlarının coğrafyaya ulaşması ile tamamen unutuldu.

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SİSTERYEN RAKAMLARININ ÖZELLİĞİ
SİSTERYEN RAKAMLARININ ÖZELLİĞİ

📌 4 haneli rakamların tek bir karakter ile ifade edilebildiği Sisteryen rakamları, birlik, onluk, yüzlük ve binlik sayı sistemini tek bir simge ile gösteriyordu.

Böylece karmaşık sayılar dört karakterin üst üste bindirilmesiyle tek bir karakter halinde ifade edilebiliyordu.

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SİSTERYEN RAKAMLARI NE ZAMAN BULUNDU?
SİSTERYEN RAKAMLARI NE ZAMAN BULUNDU?

📌 Başlangıçta bu sistem, 99'dan büyük rakamlar için kullanılmadı; ancak kısa süre sonra 9999'a kadar ulaşan dört basamaklı sayılara kadar geliştirildi.

Rakamlar ve ondalık sistemdeki sayıların bitiştirilmesi fikrine dayanan bu sisteme dair 20'nin üzerinde el yazması bulunuyor.

İslam uygarlığında gelişen bilim Avrupa'ya nasıl ulaştı?

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SAYILARLA DÖRT İŞLEM VE HESAPLAMA YAPILAMIYORDU
SAYILARLA DÖRT İŞLEM VE HESAPLAMA YAPILAMIYORDU

📌 Bu sayı sistemi dört işlem, kesir ya da hesaplama için kullanılmasa da yıllar, sayfa numaraları, metin ya da liste numaralandırması, müzik notasyonu gibi numaralandırmalarda yer almıştır.

Görseldeki şekillerde bir müzik notasyonu görülür ve gösterilen notalar La ve Sol notalarının bir dizilimi olarak a1-a6 ve g1-g7 nota aralığıdır.

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RAKAMLARIN YAZILI OLDUĞU BİR USTURLAP BULUNUYOR
RAKAMLARIN YAZILI OLDUĞU BİR USTURLAP BULUNUYOR

📌 15. yüzyılın sonlarında bir Norman el yazmasında hem Sisteryen rakamlar hem de Hint-Arap rakamları kullanılmıştı.

Fransa'nın tarihi Picardy bölgesinde yapılan, astronomik ölçümler yapılmasını sağlayan bir usturlabın üzerinde de yine Sisteryen rakamlarına rastlanmıştı.

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