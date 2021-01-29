Müslüman matematiği ile tarihe karışan Avrupa sayı sistemi: Sisteryen rakamları
Müslüman matematiği ile tarihe karışan Avrupa sayı sistemi: Sisteryen rakamları
Avrupa'da Orta Çağ döneminde aktif olarak kullanılan bir sayı sistemiydi Sisteryen rakamları. Bu rakamların en önemli özelliği, binli rakamların dahi tek bir karakter ile yazılabiliyor oluşuydu. Roma rakamlarına göre daha kullanışlıydı ve dört haneli bir sayı tek bir karakterle yazılabiliyordu. Ancak hem Sisteryen rakamlarının hem de Roma rakamlarının olumsuz bir yanı vardı: hesap yapmanın zorluğu. Müslüman biliminin geliştirdiği 1-9 arası rakamlar, 0'ın keşfi, ondalık sayılar ve hesap sistemi, kısa zamanda kabul gördü. Böylece Sisteryen rakamları da tarihe karışmış oldu…
Giriş Tarihi: 29.01.2021
17:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
17:52