Millet dayanışmasının sembollerinden: Şerife Bacı
Milli dayanışmanın önemli sembollerinden biri olan Şerife Bacı, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle hafızalardan silinmeyen bir isim. "İstiklal Yolu" üzerinde verdiği mücadele onlarca yıldır anılır ve Türk milletine örnek teşkil eder. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde de askerlerimiz Şerife Bacı'nın yolundan giderek cansiperane vaziyette yardımlara katıldı, büyük bir dayanışma örneği gösterdi.
Giriş Tarihi: 11.02.2023
18:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
18:51
🔸 Merkezi üssü Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. Yurdun ve dünyanın birçok yerinden yardımlar gönderildi. Deprem bölgelerine asker sevkiyatı yapan otobüslerin bazılarının ön kısmına, Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye cephane taşırken yaşamını yitiren Kastamonulu şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak yazıldı. Peki, Şerife ninemizin hikayesi neydi? "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları"
Kurtuluş Savaşı'nın destansı mücadelesi
🔸 Kucağında taşıdığı henüz 9 aylık çocuğuyla
İnebolu'dan aldığı cephaneyi İstiklal Yolu üzerinden kağnılarla Kastamonu'ya taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı, Milli Mücadele'nin unutulmaz isimlerindendir. İstiklal Yolu, Şerife Bacı gibi kalpleri vatan sevgisiyle atan birçok insana şahit oldu.
İstiklal yolu nerededir?
İnebolu sahil yolundan başlayarak Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan 344 kilometrelik yoldur. Anadolu insanının kadınıyla, yaşlısıyla ve genciyle İnebolu'dan alınan cephaneleri Kastamonu'dan Çankırı il sınırını geçip Ankara'ya taşıyarak Kurtuluş Savaşı'nın başarısına destek olan, fedakar insanların üzerinden geçtiği bir istikamettir.
🔸 Çankırı'da İstiklal yolunu unutmamak, gelecek nesillerde tarih bilinci oluşturmak için her yıl
ekim ayı içerisinde "İstiklal Yürüyüşü" düzenlenir. Bu gelenekselleşen yürüyüş ile insanların milli duygularının taze tutulması hedeflenir.
ŞERİFE BACI KİMDİR?
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1921 yılında Kurtuluş Savaşı devam ederken yaşlısıyla, genciyle her yaştan insan İnebolu'dan aldıkları silahları ve diğer mühimmatları cephe hattına ulaştırmak gayesiyle kağnılarla yola çıkarlar. Kağnıların gıcırtılı seslerinin ardında, insanlar buz kesen havada Küre Dağları'nı aşmak için tüm gücüyle saatlerce yol aldılar.
🔸 Bu fedakar insanlardan biri de henüz yirmili yaşlarının başlarında olduğu düşünülen
Şerife Bacı, Şerife Bacı'dır. minik bebeği üşümesin diye cephaneye taşıdığı malzemelerin arasına otlardan bir yatak yapar ve üstündeki kazağını da bebeğinin ve silahların üzerine örter.
Kurtuluş Savaşı'nın kahraman genç nesli
🔸 Zorlu yollarda
bebeği ve silahlar donmasın diye kağnının üzerine siper olan ve bu sebepten dolayı kafileden geride kaldığı anlaşılan Şerife Bacı'yı askerler tarafından aranır. Çetin kış şartları karşısında zor durumda kalan fedakar Şerife Bacı, Kastamonu Kışlası civarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak şehit olur, minik kızı ise kurtarılır.
🔸 Eskiden
kıyafetler insanların yaşadığı yöreyi yansıttığı için kıyafetlerinden Seydilerli olduğu bilgisine varılan Şerife Bacı'nın naaşını Seydiler köylülerinin aldığı biliniyor ama mezarının nerede olduğuna dair bir net bilgi bulunmuyor.
🔸 Ölüm tarihiyle ilgili çelişkiler olsa da her yıl
21 Şubat tarihinde Şerife Bacı'nın vefat yıl dönümü olarak, Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde geleneksel anma programı düzenlenir.
🔸 Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin sembol isimlerinden biri olan
Şerife Bacı anısına dikilen heykel, Kastamonu'da milli mücadelenin ve zor günlerde halkın dayanışmasının bir sembolü olarak yaşıyor.
Kurtuluş Savaşı nedir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramasıyla Mîsâk-ı Millî sınırları içinde vatan topraklarını korumak için 19 Mayıs 1919 ve 11 Ekim 1922 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk milletinin topyekûn birlik olarak mücadelede bulunduğu bir savaştır.
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Milli Mücadele ve milletimizin hafızası açısından önemli bir isim olan Şerife Bacı adına, farklı dönemlerde önemli eserler yapılır. Bunlardan biri de insanların vatan uğruna yapılan fedakarlıkları kavramaları düşüncesiyle "İstiklal Yolu" üzerine yapılan anıttır.
🔸 Şerife Bacı adına Seydiler'de
bir kültür evi de inşa edilir. Bunun yanında gelecek nesiller onu unutmasın diye ilçede o ve kağnısını temsil eden bir heykel yaptırılmıştır.