Millet dayanışmasının sembollerinden: Şerife Bacı

🔸 Zorlu yollarda bebeği ve silahlar donmasın diye kağnının üzerine siper olan ve bu sebepten dolayı kafileden geride kaldığı anlaşılan Şerife Bacı'yı askerler tarafından aranır. Çetin kış şartları karşısında zor durumda kalan fedakar Şerife Bacı, Kastamonu Kışlası civarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak şehit olur, minik kızı ise kurtarılır.

🔸 Eskiden kıyafetler insanların yaşadığı yöreyi yansıttığı için kıyafetlerinden Seydilerli olduğu bilgisine varılan Şerife Bacı'nın naaşını Seydiler köylülerinin aldığı biliniyor ama mezarının nerede olduğuna dair bir net bilgi bulunmuyor.