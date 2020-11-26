Kur’an-ı Kerim’de adı geçen savaş: Huneyn Gazvesi ⚔

Bu arada İslam ordusunun keşif birliği Arc bölgesinde onların bir casusunu ele geçirmişti. Casus, Hevâzinlilerin toplandığını ve başlarında kabilenin genç kumandanı Mâlik bin Avf'ın bulunduğunu söyledi.

Mekke'nin fethinden sonra Peygamberimizin Tâif yolu üzerindeki Nahle'de bulunan Uzzâ heykelini yıktırması, aynı âkıbetin kendi putları olan Lât'ın da başına geleceğini düşünen Hevâzin kabilesinin mühim bir kolunu teşkil eden ve Tâif'te yaşayan Sakîfliler'i telâşlandırdı.