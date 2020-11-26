Kur’an-ı Kerim’de adı geçen savaş: Huneyn Gazvesi ⚔
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen savaş: Huneyn Gazvesi ⚔
Huneyn Gazvesi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen savaş iki savaştan biridir. Hevazinliler, öteden beri ticari rekabetin de etkisiyle Kureyş'e karşı bir düşmanlık beslemiş; bu düşmanlık, Kureyş'e mensubiyeti sebebiyle Resul-i Ekrem'e ve onun getirdiği İslam dinine de yönelmişti. Kin ve düşmanlıkları artarak devam ettiği için Hevazinliler, Mekke'nin fethi sırasında Resulullah'ın en önemli hedeflerinden biri haline gelmişti. İslam ordusu Mekke'nin fethinden 17 gün sonra, aralarında müşriklerin de bulunduğu 12 bin askerle yola çıktı. Peki, Huneyn Gazvesi'nin sonucu ne oldu?
Giriş Tarihi: 26.11.2020
10:37
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
11:06