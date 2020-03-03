Karacahmet Türbesi’ni tamir ettiren Kanuni’nin eşi Gülfem Hatun

📌1521'de Şehzade Mehmet'le aynı sene dünyaya gelen oğlu yine aynı yıl 12 Ekim 1521'de çiçek hastalığından vefat eden Şehzade Murad 'ın annesinin de Gülfem Hatun olduğunu belirtilir. Gülfem Hatun'un mezar taşındaki "şehide" sözcüğü, ölümü ile ilgili değişik rivayetlerin oluşmasına da neden olmuştur.

➡Gülfem Hatun'un, Kanuni'nin Hürrem Sultan'ın ardından üçüncü eşi olduğunu söyleyen Çağatay Uluçay, 1561 veya 1562 yılında, Kanuni'nin emriyle öldürüldüğünü de ifade eder.