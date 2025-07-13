Karabağ'ın incisi: Şuşa
2020'de gerçekleşen "Dağlık Karabağ Savaşı"nın nihayetinde otuz yıla yakın bir süre maruz kaldığı Ermeni işgalinden kurtulan Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti olma özelliği taşıyor. Şehirde bulunan hemen hemen tüm tarihi yapılar ise Ermeniler tarafından tahrip edilmiş durumda. Hızlı bir restorasyon süreci içinde olan Şuşa aynı zamanda 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına sahipti.
◾ Uzun yıllar boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan Şuşa, Karabağ bölgesinin en önemli şehri konumunda. Bir kültür ve doğa merkezi olan şehir, Azerbaycanlılar için büyük önem arz ediyor.
Şuşa nerede?
Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan şehir aynı zamanda Azerbaycan'ın kültür başkentidir.
◾ Şuşa, tarihsel olarak Azerbaycan'ın kültürel ve sosyo-politik hayatının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Zengin ve görkemli bir tarihi olan Şuşa, Azerbaycan halkının tarihi geleneklerinin bir sembolü niteliğindedir.
◾ Şehir, eski Hocalı-Gedebey kültürünün mevcut olduğu en eski yerleşim yerlerinden birinde kurulmuş ve kalıcı bir insan meskeni olmuştur.
◾ Şuşa'nın çevresindeki kadim yerleşimler, bu bölgenin Azerbaycan'ın tarihi olarak en eski topraklarından biri olduğunun göstergesidir.
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◾ Şuşa olmadan Karabağ, Karabağ olmadan Azerbaycan olmaz.
◾ 18. yüzyılın ortalarında Karabağ hanı Penahali Han tarafından kurulan Şuşa zaman içerisinde Azerbaycan'ın en önemli şehirlerinden biri haline geldi.
◾ Başlangıçta bu yerleşim yeri Penahali Han'ın onuruna "Penahabad", daha sonra "Şuşa kalesi" ve "Şuşa şehri" olarak adlandırılmıştır.
◾ Penahali Han'ın hakimiyeti döneminde şehirde büyük imar işleri yapılmış, İbrahimhalil Han döneminde ise Şuşa kalesinin surları ve stratejik öneme sahip kaleler inşa edilmiştir.