Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Tarih Karabağ'ın incisi: Şuşa

Karabağ'ın incisi: Şuşa

Yayınlanma Tarihi: 05.06.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 15:46

2020'de gerçekleşen "Dağlık Karabağ Savaşı"nın nihayetinde otuz yıla yakın bir süre maruz kaldığı Ermeni işgalinden kurtulan Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti olma özelliği taşıyor. Şehirde bulunan hemen hemen tüm tarihi yapılar ise Ermeniler tarafından tahrip edilmiş durumda. Hızlı bir restorasyon süreci içinde olan Şuşa aynı zamanda 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına sahipti.

1/20
Karabağ’ın incisi: Şuşa

◾ Uzun yıllar boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan Şuşa, Karabağ bölgesinin en önemli şehri konumunda. Bir kültür ve doğa merkezi olan şehir, Azerbaycanlılar için büyük önem arz ediyor.

Şuşa nerede?

Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan şehir aynı zamanda Azerbaycan'ın kültür başkentidir.

Azerbaycan'ın bağımsızlık öyküsü

2/20
Karabağ’ın incisi: Şuşa

◾ Şuşa, tarihsel olarak Azerbaycan'ın kültürel ve sosyo-politik hayatının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Zengin ve görkemli bir tarihi olan Şuşa, Azerbaycan halkının tarihi geleneklerinin bir sembolü niteliğindedir.

Azerbaycan tarihinin kırılma noktaları

3/20

◾ Şehir, eski Hocalı-Gedebey kültürünün mevcut olduğu en eski yerleşim yerlerinden birinde kurulmuş ve kalıcı bir insan meskeni olmuştur.

◾ Şuşa'nın çevresindeki kadim yerleşimler, bu bölgenin Azerbaycan'ın tarihi olarak en eski topraklarından biri olduğunun göstergesidir.

Azerbaycan-Türkiye dostluğunun timsali: Çırpınırdı Karadeniz şiirinin hikayesi

4/20

◾ Şuşa olmadan Karabağ, Karabağ olmadan Azerbaycan olmaz.

◾ 18. yüzyılın ortalarında Karabağ hanı Penahali Han tarafından kurulan Şuşa zaman içerisinde Azerbaycan'ın en önemli şehirlerinden biri haline geldi.

Ölüm döşeğindeyken bile Azerbaycan'ın yardımına koşmuştuk

5/20

◾ Başlangıçta bu yerleşim yeri Penahali Han'ın onuruna "Penahabad", daha sonra "Şuşa kalesi" ve "Şuşa şehri" olarak adlandırılmıştır.

◾ Penahali Han'ın hakimiyeti döneminde şehirde büyük imar işleri yapılmış, İbrahimhalil Han döneminde ise Şuşa kalesinin surları ve stratejik öneme sahip kaleler inşa edilmiştir.

Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Günümüzde ruhun hastalıkları

Günümüzde ruhun hastalıkları

Karabağ’ın incisi: Şuşa

Karabağ'ın incisi: Şuşa

Türkçe sanılan 10 yabancı sözcük

Türkçe sanılan 10 yabancı sözcük

Hz. Musa galip geliyor

Hz. Musa galip geliyor

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail’in yok ettiği tarih: Meğaribe

İsrail'in yok ettiği tarih: Meğaribe

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

İslam bilim dünyasından 10 alim 10 keşif

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Genç Hafız’dan duygulandıran davranış

Genç Hafız'dan duygulandıran davranış

Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik