KAHVEYE YÜKLENEN EDEBİ ANLAMLAR
Osmanlı coğrafyasına 16. yüzyılda giren kahve, kısa sürede yalnızca gündelik hayatın değil, sosyal ve kültürel yaşamın da önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Kahvehanelerin ortaya çıkışıyla yeni bir sohbet ve buluşma kültürü doğarken, kahve etrafında gelişen tartışmalar dini ve siyasi hayatın da konusu olmuştur. Zamanla bu kültürel dönüşüm klasik Türk edebiyatına da yansımış; divan şairleri kahveyi aşk, sevda, şifa, ölümsüzlük, renk ve koku gibi çeşitli imgelerle ele alarak ona zengin ve sembolik anlamlar yüklemişlerdir. Bu yazıda, kahvenin Osmanlı toplumundaki serüveni ve klasik edebiyata yansımaları, dönemin şairlerine ait beyitlerden hareketle ele alınarak kahveye yüklenen farklı anlam dünyası ortaya konulacaktır.
Kahvenin Osmanlı topraklarına yayılmasıyla birlikte kahvehaneler de ortaya çıkmış ve kısa sürede sosyal hayatın önemli mekânlarından biri hâline gelmiştir. Özellikle eğitimli ve kültürlü kişilerin bir araya geldiği bu mekânlarda sohbetlerin yanı sıra dönemin yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerin de dile getirilmesi, bazı devlet yöneticilerinin kahvehanelere karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olmuştur.
🔶 Bu nedenle 16. yüzyılda kahvenin ve kahvehanelerin yasaklanmasına yönelik çeşitli fetvalar verilmiş, bazı dönemlerde kahvehaneler kapatılmış ve kahveden alınan vergiler artırılmıştır. Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi, kahvehanelerde tavla ve satranç gibi oyunların oynanması ve ibadetlerin aksatılması nedeniyle kahve ve kahvehaneler aleyhinde fetva verirken, Bostanzade Mehmed Efendi 1592 tarihli fetvasında kahvenin sağlık açısından faydaları bulunduğunu savunarak kahve lehinde görüş bildirmiştir.
🔶 Tüm bu kısıtlamalara rağmen kahve tüketimi ve kahvehane kültürü tamamen ortadan kaldırılamamış, kahvehaneler Osmanlı toplumundaki varlığını sürdürmüştür.
🔶 Kahvenin Osmanlı coğrafyasıyla ilk doğrudan teması, 16'ncı yüzyılın başlarında Osmanlıların Mısır, Hicaz ve Yemen'e hâkim olmasıyla gerçekleşmiştir. Özellikle Yemen'de Sufi dervişler tarafından ibadet sırasında uyanık kalmak amacıyla tüketilen kahve, zamanla tüccarlar, hacılar ve ilim çevreleri aracılığıyla Mısır ve çevresinde yayılmıştır.
🔶 Kahvenin Osmanlı sarayına ve İstanbul'a ulaşması ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde hız kazanmıştır. Yemen Valisi Özdemir Paşa'nın kahveyi 1540'lı yıllarda İstanbul'a getirdiği ve saray çevresinde tanınmasını sağladığı aktarılmaktadır. Bununla birlikte kahvenin İstanbul'da yaygınlaşması konusunda en çok kabul gören tarih 1554'tür. Peçevi, bu tarihte Halep'ten Hakem ve Şam'dan Şems adlı kişilerin Tahtakale'de kahve satılan dükkânlar açtığını belirtir.
🔶 Ancak Osmanlıların 1517'de Mısır ve ardından Arap coğrafyasının önemli merkezlerini hâkimiyet altına aldığı dikkate alındığında, kahvenin Osmanlılar tarafından ilk kez 1554'te tanındığını söylemek tarihsel açıdan tartışmalıdır. Bu nedenle 1554 yılı, kahvenin Osmanlı coğrafyasına ilk gelişi değil, özellikle İstanbul'da kahve ve kahvehane kültürünün belirgin biçimde yaygınlaşmaya başladığı dönem olarak değerlendirilebilir.