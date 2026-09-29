KAHVEYE YÜKLENEN EDEBİ ANLAMLAR

3 /12















Kahvenin Osmanlı topraklarına yayılmasıyla birlikte kahvehaneler de ortaya çıkmış ve kısa sürede sosyal hayatın önemli mekânlarından biri hâline gelmiştir. Özellikle eğitimli ve kültürlü kişilerin bir araya geldiği bu mekânlarda sohbetlerin yanı sıra dönemin yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerin de dile getirilmesi, bazı devlet yöneticilerinin kahvehanelere karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olmuştur.

🔶 Bu nedenle 16. yüzyılda kahvenin ve kahvehanelerin yasaklanmasına yönelik çeşitli fetvalar verilmiş, bazı dönemlerde kahvehaneler kapatılmış ve kahveden alınan vergiler artırılmıştır. Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi, kahvehanelerde tavla ve satranç gibi oyunların oynanması ve ibadetlerin aksatılması nedeniyle kahve ve kahvehaneler aleyhinde fetva verirken, Bostanzade Mehmed Efendi 1592 tarihli fetvasında kahvenin sağlık açısından faydaları bulunduğunu savunarak kahve lehinde görüş bildirmiştir.

🔶 Tüm bu kısıtlamalara rağmen kahve tüketimi ve kahvehane kültürü tamamen ortadan kaldırılamamış, kahvehaneler Osmanlı toplumundaki varlığını sürdürmüştür.