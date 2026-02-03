İznik'in Mirası: Çivisiz Ahşap Cami Yüzyıllara Meydan Okuyor!
Bursa'nın İznik ilçesindeki Elmalı Mahallesi'nde, 1884 yılında Trabzonlu ustaların eşsiz zanaatkarlığıyla inşa edilen "çivisiz cami", görenleri hayran bırakıyor. Tamamı çivi kullanılmadan, çentik yöntemi ve 93 meşe ağacıyla yapılan bu müstesna ahşap cami, mimari dehasıyla yıllara meydan okuyor. Osmanlı-Rus Harbi sonrası bölgeye yerleşenlerin kültürel mirası olan bu yapı, Samanlı Dağı eteklerinde ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan cami, kültürel mirasımızın korunması adına önemli bir simge olmaya devam ediyor.
◾ Bursa'nın İznik ilçesinde 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından çivi kullanılmadan, çentik yöntemiyle büyük bölümü 93 meşe ağacı kullanılarak yapılan ahşap cami, ihtişamıyla yıllara meydan okuyor.
◾ Osmanlı-Rus Harbi sırasında Batum'dan gelenlerin oluşturduğu İznik'e 30 kilometre uzaklıkta Samanlı Dağı eteklerinde bulunan kırsal Elmalı Mahallesi'ndeki "çivisiz cami", görenleri kendisine hayran bırakıyor.
◾ Cami halen hizmet vermeye devam ediyor. Yanına 2004 yılında bir cami daha inşa edilmiş. Ahşap camide ısıtma sistemi olmadığı için kışın yeni cami, yazın ise ahşap cami kullanılıyor.
◾ Çivisiz cami kültür mirası olarak kollanıyor. Marmara Bölgesi'nde çivisiz yapılan tek cami olduğu için vatandaşlar zaman zaman gelerek burayı ziyaret ediyor. Yani cami bu yönüyle bakıldığında turizm açısından da önem arz ediyor.
◾ Elmalı Köyü Camisi'nin çivisiz, çentik yöntemiyle ağaçların kertilip birbirine geçirilerek yapılmış. Bu özellikteki bir caminin Doğu Karadeniz'deki yapıları andırdığını görüyoruz. Burada 1871'de bir mescit inşa edilmiş.
◾ Bu mescit daha sonra bir yangınla yok olmuş. Daha sonra Trabzonlu ustalar tarafından 1884 yılında şimdiki çivisiz ahşap bir cami yapılmış. Söz konusu camiye 1947'de küçük bir ekleme yapılmış.
◾ Mahalle sakinlerinden Hasan Çakar mahalledeki çivisiz ahşap caminin yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Bu cami bildiğimiz kadarıyla meşenin özünden hiç çivi kullanılmadan el emeğiyle yapılmış. Yapıldığı günden beri dimdik ayakta duruyor. Sadece 2014'te orijinali bozulmadan bir tadilat gördü o kadar. Biz, dedelerimizle gurur duyuyoruz. Zor şortlar altında böyle bir eser ortaya koymuşlar." dedi.