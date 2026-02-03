İznik'in Mirası: Çivisiz Ahşap Cami Yüzyıllara Meydan Okuyor!

3 /5













◾ Cami halen hizmet vermeye devam ediyor. Yanına 2004 yılında bir cami daha inşa edilmiş. Ahşap camide ısıtma sistemi olmadığı için kışın yeni cami, yazın ise ahşap cami kullanılıyor.

◾ Çivisiz cami kültür mirası olarak kollanıyor. Marmara Bölgesi'nde çivisiz yapılan tek cami olduğu için vatandaşlar zaman zaman gelerek burayı ziyaret ediyor. Yani cami bu yönüyle bakıldığında turizm açısından da önem arz ediyor.