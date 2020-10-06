İstanbul'un kurtuluşu nasıl gerçekleşti?

📌13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine 55 gemiyle demir atan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'den itibaren ise resmi olarak işgal etti.

▶ Sultan II. Abdülhamid Han'ın muhafızlığını da yapan Vasıf Çinay, o acı günleri şöyle anlattı: