İstanbul'un fethinde "açık kapı" söylentisi

Açık kapı söylentisi batıda çok yaygın; Hammer'den Stefan Zweig'e kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un fethinin son safhasını şu şekilde anlatırlar:

"Surların arasında dolaşan birkaç Türk askeri Edirnekapı ile Eğrikapı arasında bulunan "Kerkoporta/Cambazhâne" denilen yayalara ayrılmış küçük kapılardan birisinin aklın alamayacağı bir unutkanlık yüzünden açık kaldığını görürler. Diğer askerlere de haber verilir ve Türkler bu kapıdan girerek İstanbul'u fethederler."

Bu bilgi dönem kaynaklarıyla uyuşmaz sadece Dukas Tarihi'nde yer alır. Dönemin Türk kaynakları ile Barbaro ve Dolfin incelendiğinde fethin son aşamasının bu şekilde olmadığı anlaşılır.

Stefan Zweig, "Herkesin unuttuğu kapı Kerkoporta, dünya tarihinin akışını kesin biçimde değiştirmiştir" dedikten sonra "insan yaşamında olduğu gibi tarihte de kaybolmuş bir anın yakınıp dövünmekle geri getirilebileceği hiç görülmemiştir. Bir tek saatin kaybettirdiği şeyi, bin yıl geri getiremez" diye de ilave eder.

Fetihle ilgili bilgiler o kadar tutarsızdır ki örneğin; tarihin en büyük olayında tetiği ateşleyen bir hadise daha vardır; Osmanlılar'la Bizans'ın arasının bir koyun alışverişi yüzünden bozulması ve bu olayın savaş sebebi olması... İstanbul'un fethi için birçok sebep gösterilir ancak bu olaydan fazla bahsedilmez.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?