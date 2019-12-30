İslam uygarlığında barajlara dair 15 ilginç bilgi

Tunus'ta yöresinde 250'nin üzerinde baraj gölü ve bunların her birinde iki havza bulunur.

Bu havzalardan bir tanesi sudaki çökeltilerin ayrıştırılması için kullanılır, diğeri rezerv olarak tutulurdu. Daha büyük ölçekli bazı uygulamalarda, su çekmek için bir üçüncüsü bulunurdu.