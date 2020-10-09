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İslam bilimini Avrupa’ya aktaran köprü: Sicilya ve Kral II. Roger

Müslümanlar, 7 ila 17. yüzyıl arasında matematik, tıp, eczacılık, astronomi, teknoloji ve mimarlık gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağladılar. İslam coğrafyasında yaşanan bu gelişmeler, Endülüs'ün fethi ile İber Yarımadası'na; Kuzey Afrika'dan ise Sicilya'ya geçti ve oradan Avrupa'ya aktarıldı. Müslüman biliminin yayılmasında, gelişmeleri destekleyen, teşvik eden ve Müslümanların çalışmalarına hayranlık duyan Kral II. Roger'ın rolü de büyüktü. Roger, birçok Müslüman Arap çalıştırıyor, idari işlerinde dahi Arapça kullandırıyordu.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:38
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MEDENİYETİN TEMELLERİNİ MÜSLÜMANLAR ATTI
MEDENİYETİN TEMELLERİNİ MÜSLÜMANLAR ATTI

İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'inci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza atmış ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirmişlerdi.

İspanya'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'dan Endonezya ve Çin'e kadar üç kıtaya yayılmış olan İslam Uygarlığı, bilim, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık gibi daha birçok dalın ilerlemesini sağladı.

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BİLİM SİCİLYA ÜZERİNDEN AVRUPA’YA AKTARILDI
BİLİM SİCİLYA ÜZERİNDEN AVRUPA’YA AKTARILDI

9. yüzyıldan itibaren tıp bilimi, Kuzey Afrika'da hızlı bir şekilde geliştirildi. İslam idaresi altındaki Sicilya'ya aktarıldı.

Akdeniz'in bu büyük ve merkezi adası, 9. yüzyıldan 1086 yılına kadar Müslümanların idaresinde kalmış; yüksek bir kültür seviyesine ulaşmıştı.

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MÜSLÜMANLARIN ETKİSİ 250 YIL DEVAM ETTİ
MÜSLÜMANLARIN ETKİSİ 250 YIL DEVAM ETTİ

Bu etkinin sürmesinde Normanların üçüncü kralı II. Roger'ın etkisi büyüktü. 1130-1154 yılları arasında hüküm süren II. Roger'ın idaresinde Müslümanlar hala nüfusun büyük bir bölümünü oluşturuyorlardı.

Roger, birçok Müslüman Arap çalıştırıyor ve böylelikle kurumların yeniden organizasyonuna imkân tanıyordu. Sicilya'nın Müslüman idaresi tarafından tutulan kadastro kayıtları, onun döneminde de Arapça olarak tutuluyordu.

Müslüman bilimini Avrupa'ya aktaran köprü: Endülüs

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SADECE İDARİ DEĞİL; KÜLTÜREL ANLAMDA DA ETKİLENDİ
SADECE İDARİ DEĞİL; KÜLTÜREL ANLAMDA DA ETKİLENDİ

II. Roger'ın Alman krallar için taçlanma sembolü olarak hizmet gören paltosu da saraydaki Norman atölyesinin bir ürünüydü.

Roger'ın Palermo ve çevresinde sahip olduğu saraylar ve parklar, Müslüman mimarisinden etkilenmiş ve birçoğu kısmen Müslümanların mimari eserlerinin kalıntıları ile yapılmıştı.

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II. ROGER KENDİSİ İÇİN BİR SU SAATİ YAPTIRMIŞTI
II. ROGER KENDİSİ İÇİN BİR SU SAATİ YAPTIRMIŞTI

1142 yılında Palermo'da inşa ettirdiği su saati, bu ilhama örnektir. Arapça bir kaynakta Malta adasında bulunan bir Arap mühendisin hükümdar için bir saat yapıldığından bahseder.

Bu saatte bir kız figürü saat başlarını göstermek için bir bilyeyi metal bir çanağın içine atmaktadır.

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