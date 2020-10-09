İslam bilimini Avrupa’ya aktaran köprü: Sicilya ve Kral II. Roger

Müslümanlar, 7 ila 17. yüzyıl arasında matematik, tıp, eczacılık, astronomi, teknoloji ve mimarlık gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağladılar. İslam coğrafyasında yaşanan bu gelişmeler, Endülüs'ün fethi ile İber Yarımadası'na; Kuzey Afrika'dan ise Sicilya'ya geçti ve oradan Avrupa'ya aktarıldı. Müslüman biliminin yayılmasında, gelişmeleri destekleyen, teşvik eden ve Müslümanların çalışmalarına hayranlık duyan Kral II. Roger'ın rolü de büyüktü. Roger, birçok Müslüman Arap çalıştırıyor, idari işlerinde dahi Arapça kullandırıyordu.