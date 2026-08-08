İlk hava şehidimiz Cengiz Topel
Bugüne kadar vatanımız için nice yiğitler şehadet şerbetini içti. Kimileri gövdelerini siper etti amansız namlulara, nicelerine hain pusular kuruldu. Şanlı al bayrağımız özgürce dalgalansın diye nice bedeller ödendi. Bu mücadeleleri veren mücahitlerimizden biri de Cengiz Topel'di. Gelin, ilk hava şehidimizi daha yakından tanıyalım.
Cengiz Topel
🔸 Cengiz Topel, babasının görev yaptığı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Eylül 1934 tarihinde dünyaya gelir. Babası İsmail Hakkı Bey annesi ise Mebuse Hanım'dır. Aslen Trabzonlu olan babası, uzun yıllar İngiliz esaretinde kalır. Yıllar sonra vatanına döner ve burada Mebuse Hanım ile evleni, 4 çocuğu olur. 1943'te vefat eder.
🔸 İsmail Hakkı Bey'in vefatından sonra, maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Topel ailesi, akrabalarının yardımlarıyla Gönen'den, İstanbul'a gelirler ve Kadıköy'e yerleşirler. Babasız kalan dört çocuğun asıl hikâyesi burada başlamış olur.
🔸 Cengiz Topel'in kardeşi, Turgut Topel şunları aktarır:
…Gönen'den İstanbul'a taşınmamızda ablam Mürüvet'in çok büyük etkisi olmuşltur. O sürekli olarak taşınma konusunda bizleri teşvik etmiş ve duyduğumuz taşınma korkumuzu yenmemize yardımcı olmuştur. Doğrusu İstanbul'a taşınmamız bizler için dönüm noktası olmuştur. Eğer Gönen'de kalsaydık birer çırak veya arabacı yamağı olmaktan öteye gidemeyecektik. İstanbul'a taşınarak hepimiz okuma fırsatı bulduk…
🔸 Cengiz, Hava Harp Okulu'ndan çıktıktan sonra Merzifon'a tayin olur. Annesi Mebuse Hanım da onunla yaşamaya başlar. Cengiz Topel'in şehadetinin ardından Mebuse Hanım, küçük oğlu Oğuz ile yaşamaya devam eder. Ancak 1978 yılında küçük oğlunun vefat etmesi ve arka arkaya yaşadığı kayıplar onu da hayattan koparacaktır. Ablası Mürüvet 1991 yılında, Turgut ise 2001 yılında vefat eder.
Cengiz Topel'in eğitim hayatı
🔸 Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun birçok yerini görme imkânı bulan Cengiz, tarihi anlamda zengin bir çocukluk yaşar. İlkokula 1941 yılında Bandırma İlkokulu'nda başlayan Cengiz, burada 1. sınıf eğitimini alır. Babasının tayininden ötürü eğitimine Bandırma'da devam edemez. Annesinin memleketi olan Gönen'e yerleşirler.
🔸 Cengiz Topel, Gönen'deki anılarından birini şöyle aktarır:
"…. Gönen'de iki katlı ahşap bir evde otururduk. Evimizin karşısında şekercilik yapan Osman isimli bir şahsın dükkânı vardı. Bu şahsın aynı zamanda mahallemizin muhtarlığını da yapardı. Cengiz, şekerleri çok sevmesi ve şekerci Osman'ın zenginliğinin de kendisini etkilemesinden dolayı hep şekerci olmak istediğini söylerdi…"
🔸 Cengiz Topel, hafızasına kazınan bir diğer anısını ise şu şekilde anlatır:
"Çocukluk yıllarımızda hazır oyuncaklar yoktu. Olanları almaya da bizim maddi durumumuz el vermezdi. Bunun için Cengiz ve Oğuz benim tahtadan yontarak yaptığım oyuncaklarla oynarlardı. Bu oyuncaklar daha çok kayık ve uçurtma şeklinde olurdu…"
🔸Cengiz ise 1946 yılında ilköğrenimini tamamlar. Arkadaşlarının söylediklerine göre küçük Cengiz okul yıllarında sessiz, sakin ve zeki bir çocuktur. Arkadaşları Cengiz için şu ifadelerde bulunurlar:
"… Yeldeğirmeni Ortaokulu'nda Cengiz ile aynı sınıftaydık. Ders durumu oldukça iyi olan ve öğretmenleri tarafından sevilen bir öğrenciydi. Hatta matematik öğretmenimizin girişimiyle başarısız öğrencilere ders verirdi. Ders durumumuzun iyi olması ve aynı sırada oturmamız sınavlarda minik yardımlaşılmalara da imkân verirdi. Sınav konularını paylaşır girerdik sınava…"
Gökyüzü meraklılarına "havacılık" ile ilgili terimler
Kuleli Askeri Lisesi Yılları
🔸 Ortaokulu bitirdikten sonra, evlerine yakın olan Haydarpaşa Lisesi'ne başlayan Cengiz, aslında askeri bir eğitim alıp vatanına hizmet etmek ister. Birinci sınıfı bir şekilde bitirir ve askeriyenin sınavına girer; aynı zamanda arkadaşlarını da teşvik eder.
🔸 Yakın arkadaşlarından olan Davut askeriyeye girer fakat Cengiz giremez. Kalbindeki vatan sevgisi bir kez daha denemesine vesile olacaktır. 29 Ağustos 1951'de girdiği sınavda başarılı olur. 405 yaka numaralı Cengiz Topel'in Kuleli Askeri Lise hayatı ve şehitliğe kadar sürecek olan hikâyesi başlar. 16 Eylül 1953 yılında diplomasını alarak Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olur.