İlk hava şehidimiz Cengiz Topel

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Cengiz Topel

🔸 Cengiz Topel, babasının görev yaptığı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Eylül 1934 tarihinde dünyaya gelir. Babası İsmail Hakkı Bey annesi ise Mebuse Hanım'dır. Aslen Trabzonlu olan babası, uzun yıllar İngiliz esaretinde kalır. Yıllar sonra vatanına döner ve burada Mebuse Hanım ile evleni, 4 çocuğu olur. 1943'te vefat eder.

🔸 İsmail Hakkı Bey'in vefatından sonra, maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Topel ailesi, akrabalarının yardımlarıyla Gönen'den, İstanbul'a gelirler ve Kadıköy'e yerleşirler. Babasız kalan dört çocuğun asıl hikâyesi burada başlamış olur.

Medeniyetin kökleri: Şehirler