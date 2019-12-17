İlk Dünya haritasını çizen el İdrisi İstanbul’u nasıl anlattı?

Sicilya kralının isteği üzerine başka coğrafyacı âlimlerle birlikte gümüş bir yer küresi maketi yaptı. Bu küre ne yazık ki günümüze kadar ulaşmadı.

Ancak İdrisî'nin başkanlığındaki bu ekip maket çalışmasının ardından, yer haritasında belirtilen yerleri anlatan bir coğrafya kitabı yazdılar.