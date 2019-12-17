İlk Dünya haritasını çizen el İdrisi İstanbul’u nasıl anlattı?
İlk Dünya haritasını çizen el İdrisi İstanbul’u nasıl anlattı?
Doğu ile batının kesişim noktası olan İstanbul, yabancı seyyahların gözde şehriydi ve kaleme alınan eserlerde İstanbul'dan daima övgüyle söz edildi. O seyyahlardan biri de ilk Dünya haritasını çizen Müslüman âlim Şerif el İdrisi'ydi. İdrisi, bin yıl önce coğrafi incelemeler yapmak amacıyla seyahate çıkmış; İstanbul'a geldiğinde "Bütün Doğu Roma İmparatorluğu'nda İstanbul'la kıyaslanabilecek başka bir şehir yoktur" sözleriyle şaşkınlığını dile getirmişti.
Giriş Tarihi: 17.12.2019
09:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
09:09