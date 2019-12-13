İdris Köşkü Tepesi'nden Piyer Loti’ye

Haliç'in eşsiz panoramasının seyredilebileceği günümüzde Piyer Loti Tepesi olarak bilinen tepe, bilindiği üzere ismini Fransız Osmanlı sevdalısı bir yazardan aldı. Osmanlı sevdalısı Piyer Loti, döneminde "Rabia Kadın Kahvesi" olarak bilinen bu kahveye 'Azadiye' isimli romanını yazmak için sık sık geldi. Fakat İstanbul'un en muazzam yerlerinden biri olan bu tepenin öyküsü elbette Piyer Loti ile başlamadı. Tepenin gerçek ismi, asırlarca İdris-i Bitlisî isimli ilim ve devlet adamına istinaden İdris Köşkü Tepesi olarak adlandırıldı. Bu yazımızda siz Fikriyat okurları için geçmişte tepenin adlandırılmalarıyla ile ilgili bir içerik hazırladık.
Giriş Tarihi: 13.12.2019
11:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
09:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
10
İdris-i Bitlisî kimdir?
2
10
Arap ve Acem Kazaskerliği temsilcisi
3
10
Kahvenin de bulunduğu tepe neden İdris Bitlis Köşkü olarak adlandırıldı?