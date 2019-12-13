İdris Köşkü Tepesi'nden Piyer Loti’ye

Bitlis kökenli bir aileye mensup olan İdris-i Bitlisî'nin 15. yüzyılda doğduğu tahmin edilir. Osmanlı döneminde sanatsal düz yazı veya mektup yazan kişilere münşi adı verilirdi. İdris-i Bitlisî, Diyarbekir'de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın sarayında münşilik yaptı. Genel olarak Akkoyunlu Devleti'nde münşilik yaptı ve hükümdar çocuklarına lalalık görevinde de bulundu.

Şah İsmail Akkoyunlu Devleti'ne son verdikten sonra İdris-i Bitlisî'yi davet etti fakat Bitlisî bu davete icabet etmek yerine Osmanlı padişahı II. Bayezid'in daveti üzerine İstanbul'a gitti.