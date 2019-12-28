Güftesi bulunan ilk resmi Osmanlı marşı; Hamidiye

Müziğe duyduğu ilginin yanında, hayatının her döneminde sanatı ve sanatçıyı destekleyen Sultan Abdülhamid, çok sayıda öğrenciyi müzik eğitimi için Avrupa'ya gönderdi. Bu öğrencilerden biri de Kemancı Vondra Bey idi. Vondra Bey Viyana Konservatuarı'nı birincilikle bitirip payitahta döndüğünde Sultan onun şerefine bir davet dahi tertip etti.

Zamanla imparatorluk marşı anlayışı, devlet içerisinde bir gelenek haline geldi ve bu durum Sultan II. Abdülhamid döneminde de devam etti.

Mozart neden Türk Marşı besteledi?