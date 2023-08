Mozart neden Türk Marşı besteledi?

Ludwig Van Beethoven'ın da Türk Marşı olarak eseri vardır. Turkish March Beethoven (part of Op. 113 No. 4): Die Ruinen von Athen (The Ruins of Athens).

Mehter etkisi Batı dünyasını etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkar. Müzikte; mehter temaları, festivallerde, balolarda, yeniçeri kıyafetli müzisyenlerin çaldığı şark havaları çok popülerdi. Öyle ki Mozart, Haydn, Beethoven gibi bestekârlar, mehter temalı eserler bestelediler.

