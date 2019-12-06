Mozart neden Türk Marşı besteledi?

Batı'da Mehter hayranlığı sadece müzikte kendini göstermedi. Avusturya Prensesinin 1719 yılındaki düğününde yeniçeri kıyafetli 315 genç gösteri yapmıştı. Yemekler hilal şeklindeki masalarda yenmiş; gelini götüren gemi de Osmanlı tarzında dekore edilmişti.

Bunun yanı sıra Osmanlı-Avusturya harplerinde esir düşenlerin tanıttığı Türk kahvesi, Paris'te çok tutulmuş; Türk tarzı bir dekorla bu içeceğin sunulduğu kafeler, uğrak mekânlar haline gelmişti.

Avrupa mimarisi, dekorasyonu, hatta günlük eşyalar bile bu modadan nasibini aldı. Viyana'da Belvedere Sarayı'nın ucu püsküllü bir çadırla örtülmüş gibi görünen köşe kubbeleri veya Karlskirche'nin minareye benzer kuleleri bu tesirin mahsulleridir. 1785'te Schwetzinger Sarayı'nın bahçesinde yapılan cami ise Şark'a duyulan ilginin başka bir örneğini teşkil eder.

(x) Avrupa'yı dolaşan Türk modası