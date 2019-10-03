Gıyaseddin Cemşid Kaşi kimdir?

Kâşî, Irâk-ı Acem'i dolaşırken Nasiruddin Tusi'nin yaptığı Meraga Gözlemevi gitti, burada Nasiruddin Tusi ve Şirazi'nin eserlerini inceledi. Kendi döneminden önce yapılan astronomi cetvellerinin işleyişini iyileştirmiş, eksiklerini de gidermişti.

Zic adı verilen yıldız cetvellerinin, gezegenlerin dünyaya olan uzaklıklarını ve güneş ile ay tutulmalarının hesaplanmasında kullanılan "Tabak-ül Menatil" adlı aletin yapılışını ve kullanımını eserinde gösterdi.