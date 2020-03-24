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Genel kültürünüzü arttıracak 20 tarihi bilgi

Peygamber Efendimizin ölümünden sonra ortaya çıkan yalancı peygamberlerle savaşan ve bu savaşlarda Kur'an'ı ezbere bilenlerin şehit düşmeleri nedeniyle ayetleri toplayarak Kur'an'ı bir kitap haline getirten halifenin kim olduğunu biliyor musunuz? Peki ya, 1814 yılında hangi salgın nedeniyle Kâbe'nin ziyaretçilere kapatıldığını? Ya da Türkiye'de ilk demiryolu müteahhidi olan, ilk uçak fabrikası, ilk tek motorlu uçak, ilk çift motorlu yolcu uçağı, ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştiren kişinin kim olduğunu? Genel kültürünüzü arttıracak 20 tarihi bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 09:47
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624 yılında gerçekleşen Bedir Savaşı, Müslümanların ilk zaferidir. Hz Muhammed'in otoritesi ve güvenirliği bu savaşla daha da artmıştır.

Kültür ve medeniyetimize dair 20 ilginç bilgi

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Fâtih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı tarihi üzerine birçok eser yazıldı ve bu zamanın birikimi büyük ölçüde II. Bayezid'in saltanat yıllarında ürünlerini vermeye başladı.

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955 yılında 80 yaşın üzerindeyken ölen İbnü'l Cezzâr, arkasında 24 bin dinar ile tıp ve başka alanlarda 25 kantar (1125 kg) kadar kitap bıraktı.

Dünyanın sıra dışı yapılarına dair 15 ilginç bilgi

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Cumhuriyet döneminde zor şartlara ve çeşitli engellere karşın imzasını attığı "Vecihi" serisi uçaklarla, okulunda yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Vecihi Hürkuş, yaşadığı dönemde, "Ona kapıyı ver, üstüne çıkar, onu da uçurur" cümlesiyle tarif edilirdi.

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Biyolojik silahlar, II. Dünya Savaşı'nda sıklıkla adından söz ettirmişlerdir. Kurbanlarına çektirdikleri acı, tespit edilmelerindeki zorluk, yayılma hızları, maliyetleri bir biyolojik ajanın silah olarak tercih edilmesindeki kriterlerden birkaçıdır.

Tarihe dair 20 sıra dışı bilgi

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