Genel kültürünüzü arttıracak 20 tarihi bilgi

Peygamber Efendimizin ölümünden sonra ortaya çıkan yalancı peygamberlerle savaşan ve bu savaşlarda Kur'an'ı ezbere bilenlerin şehit düşmeleri nedeniyle ayetleri toplayarak Kur'an'ı bir kitap haline getirten halifenin kim olduğunu biliyor musunuz? Peki ya, 1814 yılında hangi salgın nedeniyle Kâbe'nin ziyaretçilere kapatıldığını? Ya da Türkiye'de ilk demiryolu müteahhidi olan, ilk uçak fabrikası, ilk tek motorlu uçak, ilk çift motorlu yolcu uçağı, ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştiren kişinin kim olduğunu? Genel kültürünüzü arttıracak 20 tarihi bilgiyi derledik.