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  • Fetih'in ardından Fatih'in İstanbul'da gerçekleştirdiği ilim faaliyetleri 📕

Fetih'in ardından Fatih'in İstanbul'da gerçekleştirdiği ilim faaliyetleri 📕

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethinin ardından şehri ihya etme konusuna eğilmiş; bu konuda ilk faaliyetleri eğitim alanında gerçekleştirmişti. Medreselerin kurulması için büyük çaba gösteren Fatih, ilim meclislerinde bulunabilmek için Ayasofya Medresesi'nde, kendisine ait bir oda istemişti. Ancak Cihan Sultanı'nın bu isteği "öğrenci ya da müderris olmadığı" gerekçesiyle reddedilmiş; müderrisler önünde başarılı bir sınavdan geçtikten sonra yerine getirilmişti…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 18:21
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İSTANBUL’U İHYA ETMEYE EĞİTİM ALANINDAN BAŞLADI
İSTANBUL’U İHYA ETMEYE EĞİTİM ALANINDAN BAŞLADI

Bu medreselere Bursa Muradiye müderrisi Mevlânâ Alâettin Tûsî'yi, Bursalı Hocazâde'yi, Mevlâna Abdülkerim'i ve daha birçok âlimi atamıştı.

Tusî'nin medresesi, bugünkü Zeyrek Camii olan Pantakrator Manastırı'ydı. 40 talebenin olduğu bu manastırda, düzenli bir eğitim ve öğretim yapmak ise mümkün değildi.

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FATİH BİLİME VERDİĞİ ÖNEMLE TANINIYORDU
FATİH BİLİME VERDİĞİ ÖNEMLE TANINIYORDU

Aynı zamanda, büyüyen ve gelişen devletin iyi öğrenim görmüş kimselere olan ihtiyacı da artıyordu.

Böylece, 1463-1471 arasında bir cami ve iki yanında medreselerle, bir muallimhane, ilkokul, kütüphane, imaret ve aşevi, iki hamam, darüşşifanın da içinde olduğu bir Fatih Külliyesi inşa edildi.

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İSTANBUL'DA ÜÇ MEDRESE İNŞA ETTİRDİ
İSTANBUL'DA ÜÇ MEDRESE İNŞA ETTİRDİ

Külliyeyi oluşturan yapılar arasında en çok önem verilen birim, medreseler ve burada görev yapanlardı.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra şehri nasıl imar etti?

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SULTAN, MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİ TAKİP EDERDİ
SULTAN, MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİ TAKİP EDERDİ

Bazen sınav heyetlerine başkanlık da ederdi. Bunlar bize Fatih'in kendi külliyesine çok yakından ilgi gösterdiğini kanıtlıyor.

Ayasofya'nın ilk müderrisi Molla Hüsrev'di. Talebeleri onu evinden alır, ata bindirir; kendileri de etrafında yürüyerek medreseye getirirler ve evine de böyle götürürlerdi. Dürer ve Gurer adındaki meşhur fıkıh kitaplarının sahibi de oydu.

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MEDRESEDE ‘ODA’ İSTEYİNCE FATİH’İ SINAVA TABİ TUTTULAR
MEDRESEDE ‘ODA’ İSTEYİNCE FATİH’İ SINAVA TABİ TUTTULAR

Fatih'in bu isteği ancak, müderrisler önünde başarılı bir sınavdan geçtikten sonra yerine getirilmişti.

Osmanlı uleması, matematik öğrenimi için Semerkant'a giderdi. Fatih'in teşvik ve çabaları ile İstanbul, bir bilim merkezi olarak gelişmiş, Türk ve İslam dünyasından bilginleri kendisine çekmeyi başarmıştı. Onlardan biri de, Türkistan'dan İstanbul'a gelen, astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu'ydu.

İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?

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