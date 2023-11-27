Eskiden hakim ve avukatlar mahkemede neden peruk takarlardı?

🔸 Peruk takma geleneği 17. yüzyılın ortalarında Fransa'da XIV. Louis zamanında başladı. O dönemde Frengi hastalığı ile boğuşan Fransa'da frenginin kelleştirici etkisi nedeniyle, perukları hem bir moda tercihi hem de gerekli bir korunma örtüsü haline getirmişti.

🔸 Antik Yunan ve Roma'da bazı yargıçların başlarını kapatan özel başlıklar veya saç stilleri kullandığına dair çeşitli belirtiler vardır ancak bunlar Orta Çağ'da kullanılan peruk formundan çok uzaktı.