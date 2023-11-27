Eskiden hakim ve avukatlar mahkemede neden peruk takarlardı?
Hakimlerin ve avukatların peruk takma geleneğinin tarihi, kültürel ve pratik nedenlere sahiptir. Bazı kaynaklar, peruk takma geleneğinin en azından Orta Çağ'a kadar uzandığını belirtse de Antik Roma ve Yunan dönemlerinde, hukukçuların özel başlıklar veya saç stilleri kullanarak başlarını örttükleri izlere rastlanmaktadır. Ancak, perukların yaygınlık kazanması ve sembolik hale gelmesi 17. yüzyıl sonrasında olmuştur. Özellikle mahkeme salonlarında hakim ve avukatların peruk kullanımının tarihsel serüvenini yazdık.
Giriş Tarihi: 27.11.2023
11:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
13:29
Fransa'dan Avrupa'ya yayıldı
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Peruk takma geleneği 17. yüzyılın ortalarında Fransa'da zamanında başladı. O dönemde XIV. Louis Frengi hastalığı ile boğuşan Fransa'da frenginin kelleştirici etkisi nedeniyle, perukları hem bir moda tercihi hem de gerekli bir korunma örtüsü haline getirmişti.
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Antik Yunan ve Roma'da bazı yargıçların başlarını kapatan özel başlıklar veya saç stilleri kullandığına dair çeşitli belirtiler vardır ancak bunlar Orta Çağ'da kullanılan peruk formundan çok uzaktı.
Kellik bir utanç olarak görüldü
🔸 Tarih boyunca,
kellik erkekler için itibar kaybına yol açan bir durumdu. Avrupalılar, bu duruma çözüm olarak peruk takmaya başladılar. 1673 yılında Fransa, peruk ustaları için bir lonca kurdu ve destekledi. Yaklaşık bir asır sonra ülkede neredeyse 1.000'e yakın peruk ustası yetişmişti.
🔸 Fransa'nın en uzun süre tahtta kalan ve
Güneş Kralı olarak da bilinen 14. Louis, genç yaşta kel kalmaya başlamasıyla imajının zarar gördüğünü düşündü peruk takmaya başladı. XIV.Louis, peruklarının bakımı için tam 48 peruk ustasını sarayda çalıştırmıştı.
Tarihsel Bağlam
🔸 Peruklar
17. yüzyılda Avrupa'da seçkinler ve üst sınıflar arasında modaydı. Bu nedenle peruklar statü ve gelişmişlik sembolü olarak görülmekteydi.
🔸 Sosyal yaşamda saygın kişiler olarak görülen
hakimler ve avukatlar, duruşlarını ve profesyonelliklerini yansıtmak için perukları resmi kıyafetlerinin bir parçası olarak benimsemişlerdi.
Hijyen ve hastalıktan korunmak için kullanıldı
🔸 17. ve 18. yüzyıllarda
kişisel hijyen bugünkü kadar gelişmiş değildi. Peruklar, bit gibi saç sorunlarına karşı ve az yıkanan veya yeterli bakımı yapılmayan saç kusurlarını örtbas etmek için kullanıldı.
🔸 Peruklar,
saçlardaki bitlere karşı da bir koruma sağladığı için kullanımı arttı. Bunun yanında, hijyen uygulamalarının daha az gelişmiş olduğu bir dönemde hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye de yardımcı oldu.
Tarafsızlık için kullanıldı
🔸 Perukların mahkeme salonlarında kullanımıyla
anonimlik ve tarafsızlık duygusu vermesi amaçlanmıştı. Mahkemede peruk takan yargıçlar tarafsız görünecek ve kişisel önyargılardan daha az etkilenecek, çünkü k endi saçlarını ve kimliklerini bir dereceye kadar gizleyebileceklerdi.
🔸 Buna ek olarak, mahkeme salonlarında yargı mensuplarının benzer kıyafetleri giymesi, hukukçular arasında
bireysellik yerine birlik ve profesyonellik duygusunun korunmasına yardımcı oldu.