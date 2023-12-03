Eski Türklerde engellilere yönelik uygulamalar

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

🔸 Dünya, insanoğlu için oldukça sürprizler ile dolu bir yerdir. Bırakın bir saat sonra ne olacağını tahmin etmeyi, bir dakika sonranızı dahi hesap edemezsiniz.

🔸 İşte, hal böyleyken pek çok hastalıklar ve engeller hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıkabilir. Tam bu noktada "engellilere değil engellere" dikkat çekmek adına 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır.

↪ Unutulmamalıdır ki "her birey özeldir."