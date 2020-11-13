Divan-ı Hümayun üyelerinin görevleri

📌Vezir-i azam, devlet işlerinde padişahın mutlak vekiliydi. Padişahın mührünü taşıyabilme yetkisine sahipti. Eğer mühür kendisinden alınırsa bu görevden azîl edildiği anlamına gelirdi.

📌Sadrazam siyasi ve askeri konularda çok geniş yetkilere sahipti. Devletin iç ve dış siyasetini yürütmek ve bu konularla ilgili politikalar belirlemek onun yetkisindeydi.

Fatih kanunnamesinde vezir-i azamın görevi şöyle açıklanmaktadır; "Vüzerâ ve ümerânın başı veziriazamdır. Cümlesinin ulusudur, cümle umurın vekil-i mutlakıdır."

📌Padişah sefere gitmediği zaman serdar-ı ekrem unvanını alır ve savaştaki bütün yetkiler kendisine verilirdi. Sefer boyunca padişah adına ferman yazabilirdi. Yazdığı belgelere pençe denilen imzasını atardı.

📌 Sadrazamlar görevleri boyunca 1. 200 bin akçâlık hasları vardı. Bu bir nevi makam maaşıydı. Osmanlı Devleti'nde Sokollu Mehmet Paşa ve Köprülüler en önemli sadrazamlar idi.