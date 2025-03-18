Çanakkale’den Gazze’ye uzanan bir kahramanlık hikayesi

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📍 İngilizlerin Ruslara yardım götürmek ve Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak için başlattıkları Çanakkale Savaşları milletimizin göğsünde söndürdüğü büyük bir olay, tarih sayfalarında açılan bir kahramanlık kapısıydı.

📍 Öyle ki aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Çanakkale Harbi ile ilgili hatıralar hem biz de hem de düşman saflarında hala taze.

📍 Her sene Avustralya ve Yeni Zelandalıların dedelerinin kabirlerini ziyaret etmek için binlerce kilometre aşarak Çanakkale'ye gelmeleri de meseleye uluslararası bir boyut kazandırıyor.

TARİHİ FOTOĞRAFLARIN IŞIĞINDA ÇANAKKALE ZAFERİ