Bozkırın sesi: Neşet Ertaş

🔹 Karakterinin yanında büyük bir sanatkar olması ile de öne çıkan Ertaş, büyük bir saz çalma yeteneği ve müzik geleneğine bağlı kalmasıyla da milletimizin gönlünde yer tuttu.

🔹 Toplumun her kesiminden insanın onun türküsülerinden kendisine bir pay çıkarması Ertaş'ın saz kadar büyük de bir gönül ehli olduğunu da kanıtlar.

Bozkırın tezenesi