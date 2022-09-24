Bozkırın sesi: Neşet Ertaş
Büyük halk ozanı Neşet Ertaş bestelediği, yazdığı ve seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle milletimizin gönlünde taht kuran bir bozkır efsanesi. TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülen Ertaş, devlet sanatçılığını teklifini halkın sanatçısı olmakla iftihar ederek reddeden büyük bir Anadolu ozanıydı.
Giriş Tarihi: 24.09.2022
18:19
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1938 - 2012 yılları arasında yaşayan müziğimizin efsane ismi Neşet Ertaş, Anadolu'nun bin yıllık kültür ocağında yetişen son büyük sanatkarlarımızdan idi.
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Büyük usta kaleme aldığı ve bestelediği eserler ile milletimizin duygularına tercüman olduğu gibi modernliğin her yanı sardığı bir çağda insanları yüreklerine davet etti.
Unutulmaz Neşet Ertaş türküleri
🔹 Karakterinin yanında büyük bir sanatkar olması ile de öne çıkan Ertaş, büyük bir saz çalma yeteneği ve müzik geleneğine bağlı kalmasıyla da milletimizin gönlünde yer tuttu.
🔹 Toplumun her kesiminden insanın onun türküsülerinden kendisine bir pay çıkarması Ertaş'ın saz kadar büyük de bir gönül ehli olduğunu da kanıtlar.
Bozkırın tezenesi
Sözü ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan bazı türküler
🔹 Hayatı gurbet, sevda ve aile üçgeninde geçen büyük sanatkarımız, kaleme aldığı, bestelediği pek çok eserle tanınır. Ertaş beş yüze yakın türkünün hem bestesini yapmış hem de güftesini yazmak bahtiyarlığına ermiştir. Bu her sanatçıya nasip olmayacak derecede büyük bir kültür hizmetidir.
➡ Gönül dağı
➡ Yalan dünya
➡ Dane dane benleri var
➡ Karadır bu bahtım kara
➡ Nar danesi
➡ Zahidem
➡ Tatlı dile güler yüze doyulur mu
➡ Yazımı kışa çevirdin
➡ Kendim ettim kendim buldum
➡ Neredesin sen
➡ Sürmeli
➡ Kahve
➡ Kaşların karasına
➡ Acem kızı
➡ Hak Muhabbetten
➡ Gönül arzu eyliyor yarı görmeyi
➡ Şad olup gülmedim
➡ Açma zülüflerin
➡ Benim yurdum
➡ Çiçek dağı
➡ Garip Bülbül
➡ Yine mi gurbete düştü yolumuz
➡ Gönül yarası
➡ Benim yarim
➡ Fani dünya
➡ Gülüşün gülden güzel
➡ Sen benimsin ben senin
➡ Aslı bozuk deme
➡ Çiçekler ekiliyor
➡ Gel yanıma
➡ Karlı dağlar geçit vermez
➡ Küstürdüm gönlümü
➡ Hata benim
➡ İki büyük nimetim var
➡ Yandım ateşine yandım
➡ Bir nazar eyledim
➡ Dağlar başı karlı olur
➡ Ne güzel yaratmış seni yaradan
➡ Yolcu
➡ Niye çattın kaşlarını
➡ Al yanak allanıyor