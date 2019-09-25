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Unutulmaz Neşet Ertaş türküleri

Kendi ifadesi ile 'Ayaklar türabı gönüller hizmatçısı', büyük halk ozanı Neşet Ertaş bu dünyadan göçeli tam yedi yıl oldu. Aradan bunca zaman geçse de Anadolu insanının gönlünde taht kurmaya devam eden 'Bozkırın Tezenesi'nin en sevilen türkülerini ve hikayelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:23
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AH YALAN DÜNYA
AH YALAN DÜNYA

Neşet Ertaş, hayatı boyunca hep paradan uzak bir durdu, başkalarına yardım ederek mutlu oldu. Para, pul, mal, mülk, şöhretin yalan olduğunu her zaman belirtti.

Ona "mutlu musun" diye sorulduğunda ise hüzünlenip "Ah yalan dünya" türküsünü söylemeye başlardı.

Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' türküsünü dinlemek için tıklayın.

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın
Ben de gülmedim yalan dünyada
Sen beni gönlünce mutlu mu sandın
Ömrümü boş yere çalan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüne gelen dünyada
Sen ağladın canım ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım boş yere kandım
Rengi gönlümde solan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüne gelen dünyada

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CAHİLDİM DÜNYANIN RENGİNE KANDIM
CAHİLDİM DÜNYANIN RENGİNE KANDIM

Babasının karşı çıkmasına rağmen Leyla ile evlense de belli bir süre sonra ayırılmasının hikâyesini yazar Neşet Ertaş. İşte herkes gibi bu yalan dünyanın rengine kanmasının hikâyesidir.

Neşet Ertaş'ın 'Cahildim Dünyanın Rengine Kandım' türküsünü dinlemek için tıklayın.

Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığıma
Gönlüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekân kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

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GÖNÜL DAĞI
GÖNÜL DAĞI

Sevdiğinin kirpikleri ok gibi saplanan Neşet Ertaş'tan geriye "Gönül Dağı"nda bir "Garip Bülbül" kaldı.

Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü dinlemek için tıklayın.

Gönül dağı yağmur, yağmur, boran olunca
Akar can üstüne sel gizli, gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy, yar oy, yar oy, yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
Sinemi yaralar yar oy, yar oy, yar oy, yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli

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NEREDESİN SEN?
NEREDESİN SEN?

Büyük usta Neşet Ertaş 'Neredesin Sen' türküsünün hikâyesinin şöyle anlatır: ''1960'lı yıllarda TRT sanatçılarıyla Almanya'ya gitmiştim. Otomobilim vardı ama ne ehliyetim vardı ne de kullanmayı biliyordum. Bazıları dönünce mecburen ben kullandım otomobili. Dönüşte kaza yaptık. Beni cezaevine koydular. Üç ay hapis yattım. Kağıt, kalem de vermiyorlardı. Bu türkünün sözlerini sigara kâğıtlarının üzerine kibrit çöpünün barutlu kısmını tükürükle ıslatarak yazdım.''

Neşet Ertaş'ın 'Neredesin Sen' türküsünü dinlemek için tıklayın.

Şu garip halimden bilen şiveli nazlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?
Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen
Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip şu yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

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AÇMA ZÜLÜFLERİN
AÇMA ZÜLÜFLERİN

Garibi, garipliği iyice içine sindirmiş olan saz ve söz ustası Neşet Ertaş eserlerinde "garip"i sadece mahlas olarak kullanmaz, bazı eserlerine isim de yapar. Bu nedenle onun eserlerini bir feryat, bir ses olarak okuyup, dinlemek gerekir. Sevdiğiyle iletişim kurup kuramaması üzerine Neşet Ertaş şöyle der: "Mümkün mü? Konuşmayı bırak, ona bir dönüp de bakabiliyor muydun? Ona baktığın bir görülsün hele… Kapısının önünden bir geç bakalım. Kafamızı kaldırıp bakamazdık bile."

Neşet Ertaş'ın 'Açma Zülüflerin' türküsünü dinlemek için tıklayın.

Açma zülüflerin yar yar yellere karşı
Senin zülfün benim telim değil mi?

Bülbül figan eder güllere karşı
O yar benim gülüm değil mi?

Sallama saçların yar yar sen de bulursun
Azrail misali yar yar canım alırsın
Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun
Bu kul senin kulun kulun değil mi?

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