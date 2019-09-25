Unutulmaz Neşet Ertaş türküleri

Neşet Ertaş, hayatı boyunca hep paradan uzak bir durdu, başkalarına yardım ederek mutlu oldu. Para, pul, mal, mülk, şöhretin yalan olduğunu her zaman belirtti.

Ona "mutlu musun" diye sorulduğunda ise hüzünlenip "Ah yalan dünya" türküsünü söylemeye başlardı.

Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' türküsünü dinlemek için tıklayın.

Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın

Ben de gülmedim yalan dünyada

Sen beni gönlünce mutlu mu sandın

Ömrümü boş yere çalan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada

Yalandan yüzüne gelen dünyada

Sen ağladın canım ben ise yandım

Dünyayı gönlümce olacak sandım

Boş yere aldandım boş yere kandım

Rengi gönlümde solan dünyada

Ah yalan dünyada yalan dünyada

Yalandan yüzüne gelen dünyada