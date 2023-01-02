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Barış Manço'nun şarkılarının zengin yönü

Barış Manço birbirinden güzel, anlamlı eserleri ile milletimizin gönlünde taht kuran müstesna bir isimdi. Müzisyen kimliğinin yanında büyük bir gezgin olan usta isim, yaşadığı devirde "dünyada en fazla ülkeyi dolaşan Türk vatandaşı" unvanına sahipti. Şarkılarında Anadolu kültüründen beslenen ve toplumsal mesajlar veren Manço, geniş kitlelere hitap etti.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:43
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Barış Manço, müziğe başladığı gençlik yıllarından itibaren yaptığı şarkılarla milletimizin gönlünde taht kurdu. Büyük usta, eserlerinde kullandığı dil ve verdiği mesajlarla daima topluma hitap etti.

◾ Dönemin hakim algısı ve müzik dilinin karşısında durarak, milli değerleri öne çıkaran sanatçı bu yönüyle çok sevildi. Radikal bir duruşla müzikte yerliliği savunan Barış Manço'nun eserleri Türkçe'yi merkeze alan metinlerdi.

Unutulmaz Neşet Ertaş türküleri

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Öğretisi, eserleri ve halk içerisindeki karşılığı ile adeta bir modern çağ ozanı olan Barış Manço, müziği unutulan değerleri hatırlatma ve topluma güzel mesajlar verme maksadıyla kullandı.

Atasözleri, deyimler ve dini ögeleri müziğine ustaca yediren Manço, böylece eserlerinde mesaj verme kaygısı güttüğü gibi ayrıca toplumsal hafızayı diri tutmayı hedefledi.

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Barış Manço, eserlerindeki sözlerinin içine ciddi bir felsefi öğreti gömen usta bir sanatçıydı. Doğruluğu merkeze alan Manço, şarkılarında topluma seslenirdi.

Hak, hakikat, bereket, rahmet, ahiret gibi kavramları çoğu eserinde dile getiren ozan, topluma bu yönü ile yol gösterme gayreti içinde bir sanatçıydı.

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Barış Manço, döneminde meşhur ve popüler olmasına rağmen eserlerinde din dışı, ahlaka mugayir, toplumsal normlarımıza aykırı ifadeler kullanmadı.

◾ Onun şarkıları dini literatürümüzde bulunan, geleneğimizde yer alan pek çok motif ile doludur. Yaşam, ölüm, ahiret ve tevhid gibi meseleler Manço'nun şarkılarında tebarüz eden kavramlardır.

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Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına!
Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken
İsmail'e inen koç kurban edilmemişken

◾ Hz. İbrahim (AS) misafir ağırlamayı çokça önemseyen bir peygamberdi. Manço, Hz. İbrahim'in (AS) bereketli sofrasını bu şarkı ile gençler arasında yaydı.

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