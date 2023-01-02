Barış Manço'nun şarkılarının zengin yönü

◾ Öğretisi, eserleri ve halk içerisindeki karşılığı ile adeta bir modern çağ ozanı olan Barış Manço, müziği unutulan değerleri hatırlatma ve topluma güzel mesajlar verme maksadıyla kullandı.

◾ Atasözleri, deyimler ve dini ögeleri müziğine ustaca yediren Manço, böylece eserlerinde mesaj verme kaygısı güttüğü gibi ayrıca toplumsal hafızayı diri tutmayı hedefledi.