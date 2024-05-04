Bağdatın bağrında açan gül

◾ Eğitim, İslam uygarlığında oldukça önemliydi. Nitekim ilk vahiy "oku" emri ile inmiş, Peygamberimiz "İlim Çin'de de olsa ona talip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır." buyurmuştur.

◾ Mescid-i Nebevî ve orada bulunan suffe, medresenin ilk modeli olarak kabul edilir. Burası sahabelerin eğitim gördüğü yerdi. İlk medresenin ne zaman kurulduğuna dair farklı görüşle olsa da genel kabul Abbasi döneminde ait olduğudur. İslam tarihinde özel bir yeri bulunan medreselerden biri ise Müstansıriyye idi.

◾ Müstansıriyye, 1227 yılında son Abbasi halifesi el-Mustansır billah tarafından Bağdat'ta yaptırıldı. Dicle'nin sol kıyısına inşa edilen bina, 1232 yılında tamamlandı ve 4 büyük kompleksi içeriyordu.

◾ Medrese dört eyvanlı, iki katlı, açık avluluydu. Müstansıriyye, Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin bir yansımasıydı.