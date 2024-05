Bağdatın bağrında açan gül

◾ Medresenin her katında otuz küçük oda bulunurdu. Ayrıca yüksek tavanlı on iki oda vardı. Her katta otuz dokuz küçük oda, ayrıca orta büyüklükte birkaç oda ile çeşitli ölçülerde çapraz tonozlu çatısında ışık ve hava için penceresi olan yüksek tavanlı on iki büyük oda bulunmaktaydı.

◾ Medresede özel bir bina fıkhın yanında tıp, farmakoloji ve doğa bilimleri eğitimine ayrıldı. Bu yapıya bir hastane, merkezi bir yemekhane, hamamlar ve mahzenler eklendi.

◾ Müstansıriyye Medresesi'nde tıp eğitimi verilir, hastalar tedavi edilir ve çeşitli ilaçlar yapılırdı. Darültıp denilen akademik alanda on tıp talebesi bulunurdu. Bu tarz akademiler, Avrupa'da Doğulu ve Batılı bilim adamlarının seyahatleri neticesinde tanındı ve örnek alındı. Bu tesire Mustansıriye'den otuz yıl sonra açılan Paris Üniversitesi örnek verilebilir.

◾ Burada öğrenciler milliyetlerine göre; natio gallicorum, natio picardorum, natio normanorum, natio anglicorum diye dörde ayrılmıştı.