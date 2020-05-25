Avrupalı bir seyyahın dilinden Osmanlı’da bayram

Tarihte birçok seyyah, zaman zaman Osmanlı topraklarında bulunmuş; yaşadıkları ve şahit oldukları olayları anılarında kaleme almışlardı. İstanbul'a gelmek için Viyana'dan yola çıkan İngiliz Lord Howard, o seyyahlardan yalnızca biriydi. Onun Osmanlı coğrafyasındaki seyahati Ramazan ayına denk gelmiş; Lord Howard, Ramazan'a ve bayrama dair gözlemlerini yazmıştı. Yolculuğu boyunca dönemin siyasi olaylarına atıfta bulunan Lord Howard, yazılarıyla Kırım Harbi sırasında Avrupa'da Türkler lehine bir sempati oluşmasını sağlayan kişi olarak tanınıyor.