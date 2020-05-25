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Avrupalı bir seyyahın dilinden Osmanlı’da bayram

Tarihte birçok seyyah, zaman zaman Osmanlı topraklarında bulunmuş; yaşadıkları ve şahit oldukları olayları anılarında kaleme almışlardı. İstanbul'a gelmek için Viyana'dan yola çıkan İngiliz Lord Howard, o seyyahlardan yalnızca biriydi. Onun Osmanlı coğrafyasındaki seyahati Ramazan ayına denk gelmiş; Lord Howard, Ramazan'a ve bayrama dair gözlemlerini yazmıştı. Yolculuğu boyunca dönemin siyasi olaylarına atıfta bulunan Lord Howard, yazılarıyla Kırım Harbi sırasında Avrupa'da Türkler lehine bir sempati oluşmasını sağlayan kişi olarak tanınıyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 11:51
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LORD HOWARD BAŞARILI BİR DEVLET ADAMIYDI
LORD HOWARD BAŞARILI BİR DEVLET ADAMIYDI

Britanya'da Carlisle dükünün çocuğu olarak dünyaya gelen ve Oxford'da klasik diller üzerine eğitim alan George William Frederick Howard, siyasi faaliyetleri kadar edebi çalışmalarını da başarıyla sürdürmüş iyi bir devlet adamıydı.

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GENÇ YAŞINDA PARLAMENTO ÜYESİ VE REKTÖRDÜ
GENÇ YAŞINDA PARLAMENTO ÜYESİ VE REKTÖRDÜ

Howard, 23 yaşındayken Rus Çarı Nikola'nın taç giyme töreninde bulunmak üzere St. Petersburg'a gitme şansı yakaladı.

Howard, Lordlar Kamarası'ndaki parlamenterliğini başarıyla sürdürürken, diğer yandan Aberdeen Üniversitesi Rektörlüğü görevini de yürüttü.

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İSTANBUL’A GELMEK İÇİN VİYANA’DAN YOLA ÇIKTI
İSTANBUL’A GELMEK İÇİN VİYANA’DAN YOLA ÇIKTI

Seyahat etmeye niyetlenen Lord Howard, Tuna Nehri üzerinden İstanbul'a gelmek üzere Viyana'dan yola çıktı.

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RUSLARA KARŞI OSMANLILARI DESTEKLEYEN İNGİLİZ
RUSLARA KARŞI OSMANLILARI DESTEKLEYEN İNGİLİZ

Seyahati sırasında karşılaştığı insanlar üzerinden dönemin siyasi olaylarına atıflarda bulunur. Örneğin gemisinde bir zamanlar Osmanlı'ya karşı Rusya'yı desteklerken, seyahatin yapıldığı dönemde Ruslara karşı Osmanlıları desteklemeye karar veren ve bunun için kulis yapan soylu bir İngiliz'den bahseder.

Ramazan Bayramı'na dair 10 Osmanlı adeti

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TÜRK ORDUSUNUN MOHAÇ ZAFERİ’Nİ KAZANDIĞI YER
TÜRK ORDUSUNUN MOHAÇ ZAFERİ’Nİ KAZANDIĞI YER

Viyana'daki katedralleri anlatarak başladığı seyahatini, Türk ordularının bir zamanlar meşhur Mohaç Zaferi'ni kazandığı ovadan yahut Vidin şehrinin ince minareli siluetinden geçirerek sürdürür ve en nihayet İstanbul'a varır.

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