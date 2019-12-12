Anadolu’nun en eski hastanesi: Gevher Nesibe Darüşşifası

Çifte Medrese olarak da anılan yapı, birbirine bitişik olarak inşa edilmiş iki yapı ve medrese dahilindeki bir kümbetten ibarettir.

Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı, açık avlulu ve dört eyvanlı iki yapıdan batı kanadındaki şifahane, doğu kanadındaki ise tıp medresesidir. Şifahane, hacim olarak medreseden daha büyüktür. Her iki yapı da, içeriden dar bir geçitle birbirleriyle irtibatlandırılmıştır.

Anadolu'ya Selçuklu'dan miras 5 medrese