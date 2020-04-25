Abdülhamid'in Ramazanları nasıl geçerdi?

Sultan II. Abdülhamid Han'ın yaşamı hakkında çok fazla yazılıp çizilse de onun özel hayatıyla ilgili birçok bilgiyi kızları Ayşe Osmanoğlu ve Şadiye Osmanoğlu'nun derlediği hatıralarından öğreniyoruz.

O zamana ilişkin en değerli kaynak niteliğindeki bu kitaplar, Sultan Abdülhamid'in yaşamı, Yıldız Sarayı ve Osmanlı Devleti'nin son dönemine dair birçok olaya ışık tutuyor.

ABDÜLHAMİD'İN ÖZEL YAŞAMI