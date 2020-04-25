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Abdülhamid'in Ramazanları nasıl geçerdi?

Müslümanların iple çektiği on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuştuk. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olan Ramazan, İslami emirlerin gerçekleştirilmesinin yanında kültüre göre de şekillenen, İslam dünyasının farklı coğrafyalarında bayram havasında geçen bir ay. Asırlar boyu Osmanlı'da da büyük bir ihtimam gösterilen Ramazan ayı, sarayda farklı ritüellerin oluşmasını sağlamıştı. Buradan yola çıkarak sizleri Yıldız Sarayı'na, Sultan II. Abdülhamid'in Ramazanlarına doğru tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. O günlerin Ramazanlarını bize aktaran Şadiye Sultan'ın kaleminden, Abdülhamid'in Ramazanlarını sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:51
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ABDÜLHAMİD ÖZEL YAŞAMINDA NASIL BİRİYDİ?
ABDÜLHAMİD ÖZEL YAŞAMINDA NASIL BİRİYDİ?

Sultan II. Abdülhamid Han'ın yaşamı hakkında çok fazla yazılıp çizilse de onun özel hayatıyla ilgili birçok bilgiyi kızları Ayşe Osmanoğlu ve Şadiye Osmanoğlu'nun derlediği hatıralarından öğreniyoruz.

O zamana ilişkin en değerli kaynak niteliğindeki bu kitaplar, Sultan Abdülhamid'in yaşamı, Yıldız Sarayı ve Osmanlı Devleti'nin son dönemine dair birçok olaya ışık tutuyor.

ABDÜLHAMİD'İN ÖZEL YAŞAMI

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ABDÜLHAMİD RAMAZAN AYINI NASIL GEÇİRİRDİ?
ABDÜLHAMİD RAMAZAN AYINI NASIL GEÇİRİRDİ?

Sultan II. Abdülhamid'in kızı Şadiye Osmanoğlu, hatıralarında babasının Ramazan aylarını nasıl geçirdiğine dair önemli bilgiler veriyor. O devrin Ramazanlarını çok canlı bir şekilde bize aksettiren satırlarıyla, kızının kaleminden Sultan II. Abdülhamid'in Ramazanları…

"Ben Yıldız Sarayı'nda doğdum. Babam Sultan İkinci Abdülhamid Han'dır. Saray hareminde uzun yıllar geçirdim. Çocukluk günlerimden zihnimde en ziyade yer eden iki hayalim oldu: Saray ve babam.

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PAYİTAHTTA CUMA GÜNLERİ NEDEN ÖZELDİ?
PAYİTAHTTA CUMA GÜNLERİ NEDEN ÖZELDİ?

Cuma günlerinin, yalnız biz küçüklere mahsus, başka câzip tarafları daha vardı. Bugünü, mümkün olsa, iple çekmek isterdim.

Çünkü, o sabah, erkenden hazînedâr ustanın kalfaları iki büyük kutu getirirlerdi. Birisinden yeni bir elbise, diğerinden yeni bir oyuncak çıkardı.

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‘SARAYDA RAMAZANLAR ÇOK GÜZEL OLURDU’
‘SARAYDA RAMAZANLAR ÇOK GÜZEL OLURDU’

Bu, bizim için meraklı bir sürpriz idi, her hafta aynı saatlerde, gözlerim kapıda beklerdim. Bazan elbiseye pek alâka duymazdım.

Bilhassa parlak garnitürlerden, fazla göz alıcı renklerden hoşlanmazdım. Sade elbiseler giymeyi tercih ederdim. Sarayda Ramazanlar çok güzel olurdu.

ABDÜLHAMİD'İN HAYATI HAKKINDA 34 İLGİNÇ GERÇEK

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‘SECCADELER YAYILIR, NAMAZ KILINIRDI’
‘SECCADELER YAYILIR, NAMAZ KILINIRDI’

Bir hafta evvelden hazırlık başlardı. Temizlik yapılır. Kiler-i Hümâyûn'dan bütün dâirelere büyük sürahiler içinde türlü türlü şuruplar ve birçok iftariyelikler gelirdi.

Ramazanın ilk gecesi bütün dâirelerin sofalarına altın yaldızlı kafesler kurulur, seccadeler yayılır, haremağalarıyla beraber bir imam, iki güzel sesli müezzin gelirdi. İlâhîler okunarak namazlar kılınırdı.

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