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Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Osmanlı fabrikaları

Sultan II. Abdülhamid, modern anlamda pek çok atılım gerçekleştirmiş, yurt dışında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri takip etmiş ve bunları Osmanlı coğrafyasında uygulayabileceği alanlara entegre etmeyi başarmış bir hükümdardı. Her alanda birçok atılım gerçekleştiren Abdülhamid, özellikle sanayi alanında pek çok kuruluşun temellerini atmış, Osmanlı topraklarında pek çok fabrika kurmuştu. Fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid, bu fabrikaların fotoğraflarını çektirmişti...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 11:49
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

Adapazarı'nda bulunan Hendek Hızar Fabrika-i Hümayun

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

Barut Fabrikası

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

Çelik Fabrika-i Hümayunu

Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı. Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

Çifteler Çiftlik-i Hümayunu

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Her şeyden haberdar olmak isteyen Sultan Abdülhamid, bir kısmını ordu bünyesindeki subaylar arasından yetiştirdiği fotoğrafçıları aracılığıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda, hem de dünyanın farklı coğrafyalarında olup bitenleri izlemişti.

Çifteler Çiftlik-i Hümayunu, Mahmudiye Mevkii'nde cami-i şerif aygır deposu ve fabrika

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