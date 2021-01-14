Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Osmanlı fabrikaları

Sultan II. Abdülhamid, modern anlamda pek çok atılım gerçekleştirmiş, yurt dışında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri takip etmiş ve bunları Osmanlı coğrafyasında uygulayabileceği alanlara entegre etmeyi başarmış bir hükümdardı. Her alanda birçok atılım gerçekleştiren Abdülhamid, özellikle sanayi alanında pek çok kuruluşun temellerini atmış, Osmanlı topraklarında pek çok fabrika kurmuştu. Fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid, bu fabrikaların fotoğraflarını çektirmişti...