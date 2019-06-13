8’inci asırda Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi: Halkalı Küre
8’inci asırda Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi: Halkalı Küre
Bundan 12 asır önce gök cisimlerinin hareketlerinin nasıl tahmin edildiğini biliyor musunuz? Peki ya, Müslüman alimlerin keşfi olan Halkalı Küre'nin nasıl kullanıldığını? Ya da Dünyayı ve gökyüzünü incelemek için kullanılan bu kürenin hangi rasathanelerde bulunduğunu? Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi Halkalı Küre ile ilgili bilinmeyenleri derledik.
Giriş Tarihi: 13.06.2019
15:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
14:19
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GÖK CİSİMLERİNİN HAREKETLERİ NASIL TAHMİN EDİLİYORDU?