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8’inci asırda Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi: Halkalı Küre

Bundan 12 asır önce gök cisimlerinin hareketlerinin nasıl tahmin edildiğini biliyor musunuz? Peki ya, Müslüman alimlerin keşfi olan Halkalı Küre'nin nasıl kullanıldığını? Ya da Dünyayı ve gökyüzünü incelemek için kullanılan bu kürenin hangi rasathanelerde bulunduğunu? Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi Halkalı Küre ile ilgili bilinmeyenleri derledik.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 14:19
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GÖK CİSİMLERİNİN HAREKETLERİ NASIL TAHMİN EDİLİYORDU?
GÖK CİSİMLERİNİN HAREKETLERİ NASIL TAHMİN EDİLİYORDU?

📌 Gök cisimlerinin hareketlerini daha kolay tahmin edebilmek amacıyla büyük medeniyetlere mensup insanlar gökte gördüklerini fiziksel olarak aktarabilmek için farklı modeller inşa ettiler.

Bilime yön veren Müslüman alimler ve icatları

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MÜSLÜMAN ALİMLERİN KEŞFİ: HALKALI KÜRE
MÜSLÜMAN ALİMLERİN KEŞFİ: HALKALI KÜRE

Bu modellerin temelinde Dünyanın etrafında yıldızlardan oluşan bir küre bulunduğu fikri yatıyordu. Bu modellerden bir tanesi de halkalı küreydi.

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BUGÜNKÜ MODELE OLDUKÇA YAKINDI
BUGÜNKÜ MODELE OLDUKÇA YAKINDI

📌 Gök cisimlerinin hareketlerini modellemek suretiyle Orta Çağ Müslüman astronomlarına evrenin işleyişini üç boyutlu olarak gösteren halkalı küreler, bugün bildiğimiz modele son derece yaklaşmıştı.

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DÜNYA VE ONU ÇEVRELEYEN GÖK CİSİMLERİ
DÜNYA VE ONU ÇEVRELEYEN GÖK CİSİMLERİ

📌 İçi dolu Dünya kürelerine benzemeyen, eşmerkezli halkalardan oluşan bu kürelerde merkeze Dünya ve onu çevreleyen gök cisimleri yerleştirilmişti.

Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları

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HALKALI KÜRE 8’İNCİ YÜZYILDA YAPILDI
HALKALI KÜRE 8’İNCİ YÜZYILDA YAPILDI

📌 Halkalı kürenin yapımı ve kullanımı 8'inci yüzyılda başladı. Bunlarla ilgili ilk yazılı bilgilere Fezârî'nin Bağdat'ta yazdığı Zâtü'l Halak (Halkalı Araç) adlı eserde rastlanır.

📌 10'uncu yüzyıla gelindiğinde bu cihazın yapımında önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve temel olarak iki farklı tipte cihaz üretilmişti.

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