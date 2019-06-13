8’inci asırda Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi: Halkalı Küre

Bundan 12 asır önce gök cisimlerinin hareketlerinin nasıl tahmin edildiğini biliyor musunuz? Peki ya, Müslüman alimlerin keşfi olan Halkalı Küre'nin nasıl kullanıldığını? Ya da Dünyayı ve gökyüzünü incelemek için kullanılan bu kürenin hangi rasathanelerde bulunduğunu? Müslümanların astronomiye dair önemli keşfi Halkalı Küre ile ilgili bilinmeyenleri derledik.