Yönetmen Nacer Khemir, Çöl İşaretçileri'ni anlattı

🔹 Khemir, ABD'nin Irak'ı işgali sürecinde çektiği acıyı ifade edebilmek için "Bab'Aziz" filmindeki "İştar" karakterini oluşturduğunu belirterek, "Bu konuda bir şeyler yapmak istedim. Çok büyük bir şey yapamıyordum. Bu yaşananlara dair hisleri ifade edebilmek için küçük bir kız miti oluşturdum. Ama bu gerçekten bir sembol değildi. Beni aşan ve artık onları taşımaya dayanamadığım şeylerin ortaya çıkmasıydı." ifadelerini kullandı.

🔹 Modern dünyada ve özellikle sömürge geçmişi olan coğrafyalarda gençliğin durumunu "sosyal bir yetimlik" olarak tanımlayan Nacer Khemir, bu kavramın politik ve kültürel bir köksüzlüğü ifade ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Filmimin Paris gösteriminde Mağripli gençler, 'Biz onlardan biri miyiz, bir çöl işaretçisi miyiz?' diye sordular. Ben de onlara, 'Aslında hepimiz o işaretçileriz' dedim. Neden böyle söyledim? Çünkü gerçek ülkemize asla varamıyorduk ve artık kendi gökyüzümüzde yaşamıyorduk. Bizim gençliğimiz aslında bir yetimlik hali taşıyordu. Burada sözünü ettiğim yetim ifadesi gerçek anlamda anne ya da babasını kaybetmiş birini anlatmıyor. Sosyal bir yetimliği, politika, gelenek ve medeniyet anlamında yetimliği anlatıyor. Kendini ifade edebileceği bir alanın kalmadığını söylüyor."