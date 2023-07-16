Televizyonun kısa tarihi

TELEVİZYONUN İCADI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
🔸 Televizyon, ilk olarak 1925 yılında İskoç mühendis John Logie Baird tarafından İngiltere'de icat edilir. Çok sayıda çark ve parçadan oluşan bu cihaz, ilk mekanik televizyon olarak tarihe geçer. Baird, "televisor" ismini verdiği icadının tasarımında 1884 yılında Alman mühendis Paul Nipkow'un geliştirdiği görüntüleri elektrik sinyalleri olarak iletmek üzere tarayan delikli bir disk kullanır.
🔸 Televizyonun çalışma prensibi, kendisine ulaşan sinyallerin düzenekte yer alan hareketli delikler sayesinde değişen parlaklık ile küçük hareketli görüntüler ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Baird, görüntüyü büyütmek için merceklerden yararlanır. Ancak bu heyecan verici icat, görüntülerin titrek ve bulanık olması nedeniyle çok tercih edilmez.
🔸Televizyonun atası olarak nitelendirebileceğimiz "televisor"ü seri üretime alan Baird, görüntü kalitesindeki eksiklikler nedeniyle sadece bin cihaz satabilir. John Logie Baird'in icadı ile başlayan serüven şöyle gelişir👇
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