Televizyonun kısa tarihi

CAM KUTU: TELEVİZYON

🔸 Eski Yunancada "uzak" anlamına gelen telos ve Latincede "görmek" anlamında kullanılan visio kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan televizyon, bugün hemen her evin baş köşesinde bulunan geleneksel medya aracıdır.

🔸 Bir vericiden yayılan elektromanyetik dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan cihaz şeklinde tanımlanır. Eğlence kutusu olarak nitelendirilen bu cihaz, beyaz cam, buzlu cam, camekanlı kutu anlamlarında da gelmektedir.

📌Geleneksel medya nedir?

Radyo, gazete, dergi ve televizyon gibi araçlar, geleneksel medyayı oluşturan iletişim vasıtalarıdır. Geleneksel medya, özellik bakımından merkezi bir sistem tarafından yürütülen, tek yönlü iletişimin gerçekleştiği, izleyicinin pasif yani edilgen konumda olduğu bir araçtır.