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Televizyonun kısa tarihi

Televizyon, gündelik yaşamımızın ayrılmaz parçası neredeyse evimizin bireyi gibidir. Belki de hiçbir zaman gidip göremeyeceğimiz yerleri, alamayacağımız haberleri, tanıyamayacağımız insanları evimize getiren bir iletişim aracıdır. Neredeyse yüz yıllık bir geçmişe sahip olan televizyon, teknolojik gelişmeler ile günümüze kadar ulaşır. Peki, cam kutu olarak da tanımlanan televizyon nasıl icat edildi? İşte televizyonun tarihi...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 16:44
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CAM KUTU: TELEVİZYON

🔸 Eski Yunancada "uzak" anlamına gelen telos ve Latincede "görmek" anlamında kullanılan visio kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan televizyon, bugün hemen her evin baş köşesinde bulunan geleneksel medya aracıdır.

🔸 Bir vericiden yayılan elektromanyetik dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan cihaz şeklinde tanımlanır. Eğlence kutusu olarak nitelendirilen bu cihaz, beyaz cam, buzlu cam, camekanlı kutu anlamlarında da gelmektedir.

📌Geleneksel medya nedir?

Radyo, gazete, dergi ve televizyon gibi araçlar, geleneksel medyayı oluşturan iletişim vasıtalarıdır. Geleneksel medya, özellik bakımından merkezi bir sistem tarafından yürütülen, tek yönlü iletişimin gerçekleştiği, izleyicinin pasif yani edilgen konumda olduğu bir araçtır.

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TELEVİZYONUN İCADI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

🔸 Televizyon, ilk olarak 1925 yılında İskoç mühendis John Logie Baird tarafından İngiltere'de icat edilir. Çok sayıda çark ve parçadan oluşan bu cihaz, ilk mekanik televizyon olarak tarihe geçer. Baird, "televisor" ismini verdiği icadının tasarımında 1884 yılında Alman mühendis Paul Nipkow'un geliştirdiği görüntüleri elektrik sinyalleri olarak iletmek üzere tarayan delikli bir disk kullanır.

🔸 Televizyonun çalışma prensibi, kendisine ulaşan sinyallerin düzenekte yer alan hareketli delikler sayesinde değişen parlaklık ile küçük hareketli görüntüler ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Baird, görüntüyü büyütmek için merceklerden yararlanır. Ancak bu heyecan verici icat, görüntülerin titrek ve bulanık olması nedeniyle çok tercih edilmez.

🔸Televizyonun atası olarak nitelendirebileceğimiz "televisor"ü seri üretime alan Baird, görüntü kalitesindeki eksiklikler nedeniyle sadece bin cihaz satabilir. John Logie Baird'in icadı ile başlayan serüven şöyle gelişir👇

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TELEVİZYONUN MUCİDİ KİMDİR?

🔸 Televisor isimli ilk televizyonun mucidi olarak tarihe geçen mühendis John Logie Baird, 1888 yılında İskoçya'da doğar. Gençlik yıllarından itibaren bir şeyler icat etme ve pazarlamaya meraklı bir isimdir. Hayallerini gerçekleştirmek üzere Londra'ya giden ismin mekaniğe, motor ve elektriğe karşı yoğun bir ilgisi bulunur.

🔸 Okuduğu bir dergide gördüğü uzaktan görme anlamına gelen "television" kelimesi, onun kaderindeki dönüm noktası olur. 19. yüzyılın ortalarında kameranın icadının temeli olan "camera obscura"ya kadar uzanan bu meseleye ilgi duymaya başlar.

🔸 Hareketli görüntüleri iletebilecek bir makine yapma fikrini aklına koyan Baird, 1884 yılında ilkel bir televizyon aygıtının patentini almış olan Alman mühendis Paul Nipkow'un çalışmalarından yararlanır.

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TELEVİZYONUN BULUNUŞ HİKAYESİ

🔸 Mühendislik anlamında pek çok çalışma yapan Baird, 1922 yılında ciddi bir hastalığa yakalanır ve Londra'nın güneyinde bulunan küçük bir kasabaya yerleşir. Geçim sıkıntısı çeken Baird, burada televizyon projesi üzerine yoğunlaşır. 1924 yılında televisor ismini verdiği cihazın prototipini yapmayı başarır.

🔸 Eski bir çay kutusuna motor ve kendi yaptığı Nipkow diskini yerleştiren usta mühendis, aygıtı balmumu ve yaylar ile birbirine tutturur. Bir araya getirdiği malzemeler ile ortaya bir şeyin çıkması beklenmeyen bu cihaz ile Baird, birkaç kilometre uzaklığa silüet göndermeyi başarır.

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İLK TELEVİZYON GÖSTERİMİ

🔸 Televisorun izleyici ile buluşması, ertesi yıl Londra'da gerçekleşir. Birkaç santimetrelik oyuncağın kısa süreliğine görünüp kaybolmasını izleyen seyirci şaşkınlığını gizleyemez. İcadını daha da geliştiren Baird, tarihler 26 Ocak 1926'yı gösterdiğinde, iyi çalışan bir mekanik televizyonun prototipini Kraliyet Enstitüsü üyelerine tanıtır.

🔸 Baird'a İngiliz Posta İdaresi'nin "İletim Lisansı" vermesi üzerine iki deneysel televizyon istasyonu kurulur. 1929 yılında BBC, ilk televizyon deneme yayınına başlar. İngiltere'de Baird'ın buluşu konuşulurken Amerika'daki şirketler, katot ışınları kullanarak elektronik görüntü iletimi konusunda çalışmalara girişir. 1933 yılında Vladimir Zworykin, "ikonoskop" isimli bir buluş geliştirir. Nipkow diskinin yerine geçen icat ile ekrana gelen görüntüdeki rahatsız edici titreşimler yok edilir.

Vladimir Zworykin kimdir?
Rus-Amerikalı mucit, mühendis ve televizyon teknolojisinin önderi.

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