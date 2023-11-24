Öğretmenler gününe özel 7 film

3 APTAL FİLMİNİN KONUSU

🔸 Rancho, Farhan ve Raju'nun mühendis olmak için çıktıkları bu yolda eğitimlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları zorlukları nasıl aşacaklarını, birey olma yolunda verdikleri mücadele ve değişimlerini, dostluklarını konu alır.

🔸 Ezbere ve yarışa dayalı eğitim anlayışının öğrencilere verdiği hasarları gözler önüne seren yapım, eğitim sistemini eleştirir. Öğrencilerden tek tip olmalarını beklemenin doğru olmadığını, her öğrencinin birbirinden farklı ve kıymetli yeteneklere sahip olduğunu vurgular.

Talebelerin, aldıkları ders notlarına göre değerlendirilmesinin yanlış olduğunun altını çizen filmdeki şu replik her şeyi özetler niteliktedir:

"- Efendim, neden puan sıralamasına göre koltuk düzenlemesi yapılıyor?

+ Bir şikâyetin mi var?

- Evet, bu notlama olayı kast sitemi gibi. A alanlar, efendiler. C alanlar, köleler. Pek hoş değil, efendim.

+ Daha iyi bir fikrin var mı?

- Evet. Hatta sonuçlar bile böyle ifşa edilmemeli bence. Neden birinin başarısızlığı herkese ilan ediliyor ki? Eğer demir eksikliğiniz varsa, doktor size bunun için ilaç mı yazar, yoksa bunu televizyona mı verir? Anlatabiliyor muyum, efendim?"

🔸 Eğitim sisteminin eksik ve yanlış yönlerini çeşitli yöntemlerle beyaz perdeye yansıtan yapım, ailelere, eğitimcilere ve öğrencilere farklı bir bakış açısı sunar.