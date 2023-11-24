Öğretmenler gününe özel 7 film
Öğretmenlik, toplumun, kültürün ve nesillerin gelişmesini sağlayan kadim bir meslektir. Zaman ve mekan fark etmeksizin tüm şartlar altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması için büyük çaba sarf eden öğretmenler, kutsal bir vazife yürütür. Bu konuda birçok film çekilmiştir. Bizler de sizin için geleceğe yön veren öğretmenlik mesleğini konu alan filmleri derledik.
Giriş Tarihi: 24.11.2023
16:38
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
16:53
3 APTAL FİLMİ
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Bollwood'un dünyaca ünlü aktörü ve yönetmeni Aamir Khan'ın oynadığı 3 Aptal filmi, Hindistan'ın en iyi mühendislik okulunu kazanan üç arkadaşın yaşadıklarını anlatır.
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Hint yönetmen, senarist ve film editörü Rajkumar Hirani'nin yönettiği 2009 yapımı film, Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekorunu kırar ve dünya çapında da büyük ilgi görür.
Bollwood Dünya'nın en çok film üreten ülkesi olan Hindistan'da filmlerin neredeyse dörtte birinin üretildiği Hindistan film prodüksiyon merkezidir.
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3 APTAL FİLMİNİN KONUSU
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Rancho, Farhan ve Raju'nun mühendis olmak için çıktıkları bu yolda eğitimlerinde ve özel hayatlarında yaşadıkları zorlukları nasıl aşacaklarını, birey olma yolunda verdikleri mücadele ve değişimlerini, dostluklarını konu alır.
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Ezbere ve yarışa dayalı eğitim anlayışının öğrencilere verdiği hasarları gözler önüne seren yapım, eğitim sistemini eleştirir. Öğrencilerden tek tip olmalarını beklemenin doğru olmadığını, her öğrencinin birbirinden farklı ve kıymetli yeteneklere sahip olduğunu vurgular.
Talebelerin, aldıkları ders notlarına göre değerlendirilmesinin yanlış olduğunun altını çizen filmdeki şu replik her şeyi özetler niteliktedir:
"- Efendim, neden puan sıralamasına göre koltuk düzenlemesi yapılıyor? + Bir şikâyetin mi var? - Evet, bu notlama olayı kast sitemi gibi. A alanlar, efendiler. C alanlar, köleler. Pek hoş değil, efendim. + Daha iyi bir fikrin var mı? - Evet. Hatta sonuçlar bile böyle ifşa edilmemeli bence. Neden birinin başarısızlığı herkese ilan ediliyor ki? Eğer demir eksikliğiniz varsa, doktor size bunun için ilaç mı yazar, yoksa bunu televizyona mı verir? Anlatabiliyor muyum, efendim?"
🔸 Eğitim sisteminin
eksik ve yanlış yönlerini çeşitli yöntemlerle beyaz perdeye yansıtan yapım, ailelere, eğitimcilere ve öğrencilere farklı bir bakış açısı sunar.
İKİ DİL BİR BAVUL
🔸 Yönetmenlik koltuğunda
Özgür Doğan , Orhan Eskiköy'ün yer aldığı 2008 yapımı İki Dil Bir Bavul, Denizlili bir öğretmenin, atandığı köy okulunda yaşadıklarını konu alır.
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Belgesel türündeki filmin sahneleri oldukça doğal ve samimidir. Şanlıurfa'nın Demirci köyündeki bir okula atanan öğretmenin ve öğrencilerin yaşadığı gerçek kareleri aktardığı için filmi seyredenler o anları birebir hisseder.
İKİ DİL BİR BAVUL FİLMİNİN KONUSU
🔸 Film,
hiç bilmediği bir coğrafyaya, kendi düzenini geride bırakarak mesleğini ifa etmek üzere giden eğitimcilerin yaşadıklarına ayna tutar.
🔸 Köyün
yaşam koşullarına alışmaya çalışan Emre öğretmen, sadece Kürtçe bilen çocuklara Türkçe ders anlatmaya çalışır. Türkçe bilmeyen küçük öğrencileriyle ders yapmaya çalışan öğretmen, aldığı formasyon eğitiminde ve çalıştığı kitaplarda yazmayan koşullarda eğitim vermeye çalışır.
Yönetmen için sinema ne anlama geliyor?
HER ÇOCUK ÖZELDİR
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Aamir Khan'ın yönettiği ve başrol oyunculuğunu Darsheel Safary ile paylaştığı 2007 yapımı Her Çocuk Özeldir filmi, problemli bir çocuğun hayatını değiştiren öğretmen ile hikayesini anlatır.
🔸 Harfleri ve sayıları tanımada problem yaşayan,
disleksi hastası 3. sınıf öğrencisini Ishaan'ı konu alan yapım, çocuk eğitiminde öğretmenin önemini vurgular.