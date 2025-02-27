Psikoterapist Gökhan Ergür anlattı: Ulaşılamama hakkı nedir?

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Soru: Modern hayatın bir karşılığı olarak çok kalabalığız. Sürekli bir yetişme çabasındayız. Bu da ister istemez hayatımızı olumsuz etkiliyor. Herkes birbirini bir nesne olarak görüyor. Bunu nasıl görmeliyiz?

Gökhan Ergür:

Hayatlarımız çok kalabalık. Çok fazla şey biliyor, dinliyor, görüyor ve öğreniyoruz. Herkesi tanıyoruz. Dünyanın öbür ucundaki bir dizi oyuncusunun, o sabah kahvaltıda hangi marka peynir yediğinden bile haberdarız. Yaşanan her olay karşısında bir fikrimiz var. Uzmanlığımızın olmadığı, ama uzmanlık gerektiren her konuya "BENCE" diyerek dahil olabiliyoruz. Durmadan ekran kaydırıyoruz, çılgınlar gibi ve önümüze yüz binlerce zararlı, zararsız bilgi kırıntısı düşüyor. Bu bilgi kırıntılarını bazen bilginin kendisi zannediyoruz. Açıkçası bu durum işimize de geliyor çünkü bilginin aslında sahip olmanın zorluğunu biliyoruz, el de ettiğimiz kırıntılarla da kendimizi ve çevremizi kandırabileceğimizin farkındayız. Günün sonunda yatağa girdiğimizde zihnimizde binlerce görüntü, ses ve düşünce beliriyor. Bazı olayları tekrar tekrar düşünüyoruz, sosyal medyada gördüğümüz bir video uykularımızı kaçırıyor, akrabamızın tatilde gittiği otelin kaç yıldızlı olduğunu hatırlamaya çalışıyoruz, ertesi sabah yapacağımız kombinle nasıl görüneceğimizi hayal ediyoruz, müdürün akşam yemeğinde attığı maile ne cevap vereceğimizi düşünüyoruz, rüyalarımız tuhaflaşıyor, hayat anlamsızlaşıyor. Uyandığımızda sanki hiç uyumamış gibi yorgun ve uykusuz hissediyoruz.