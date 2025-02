Psikoterapist Gökhan Ergür anlattı: Ulaşılamama hakkı nedir?

4 /10













Gökhan Ergür:

"Sana mesaj attım dönmedin, aradım ama açmadın, görüldü attın ama yazmadın, o esnada çevrimiçiydin ama mesajımı açmadın" gibi yakınmalarla hepimiz muhatap olmuşuzdur. Fakat hiçbirimiz gelen mesajı ya da aramayı anında açmak, cevap vermek zorunda değiliz. O anlık modumuz, zihin dünyamız, halimiz buna müsait olmayabilir. Canımız o an o telefonu açmak istemeyebilir ve inanın bu nezaketsizlik değildir. Bazen, bazı insanlar sahiden sizi canınızdan bezdirebilir. Akıllarına gelen her neyse, sizin müsait olup olmadığınızı düşünmeden anında arayıp aktarmak isterler. Yaşadıkları, gördükleri her şeyi size anlatmak ister. Bu ilk aşamada sevimli bir eylemmiş gibi görünse de aslında hayatlarımıza doğrudan yapılmış bir müdahaledir. Bir de çoğumuzun bir işi, gücü, uğraşı var; okumaya, ekmek parası kazanmaya, üretmeye çalışıyoruz. Üstelik bir de büyük şehirlerde yaşıyorsak derdimiz katlanıyor, zamanımız azalıyor, gündelik işlerimizi bile yetiştiremez hale geliyoruz. Bazen gerçekten telefonu elimize alacak vakti bile bulamıyoruz, bu durum kibirden ya da "çok meşgulüm" pozlarından değil, sahiden de vaktimiz olmadığı için gerçekleşiyor. Fakat bunu çalışmayan, mesai saatleri az, pek uğraşı olmayan, sakin beldelerde, ilçelerde yaşayan arkadaşlarımıza bir türlü anlatamıyoruz. Zannediyor ki kendisinin boş vakti herkeste mevcut ve herkes elinde telefon onun aramasını bekleyip anında açıp gönlünü eyleyecek, derdini dinleyecek, emirlerine uyacak. Bu yaşanmayınca da yani kişi bize ulaşamayınca da zihninde türlü şeyler kurup bizlere düşman kesilebiliyor.

PSİKOTERAPİST GÖKHAN ERGÜR ANLATTI: AŞIRI FEDAKARLIK NE GETİRİR?