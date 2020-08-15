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İnsan psikolojisi hakkında ilginç bilgiler

Gerçekliği hep ona verdiği anlam bakımından kavrayan insanın psikolojik açıdan çetrefilli bir zihni vardır. Psikolojik araştırmaların sonuçları, insan doğası hakkında pek çok farklılığı ve karanlık kalan noktaları aydınlatırken, kimi zaman bizleri şaşkınlığa uğratır. Nitekim içinde küçük bir evreni barındıran insan hususunda çıkarsamalarda bulunan uzmanlar, neden bazı anıları unutup diğerlerini hatırladığımıza kadar pek çok ayrıntıyı gözler önüne serebilirler. Peki neden bazı anıları hatırlarız, rüyalarımızın işlevleri nelerdir? Empati duygusu herkeste aynı ölçüde mevcut mudur? Bu soruların cevabını ve daha fazlasını araştırmacıların görüşleri ekseninde derledik...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 09:40
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📌Sinir hastalıkları üzerine yapılan araştırmalar bu hastalıklara ait ruhsal problem ve komplekslerin normal insanlarda da görüldüğünü gösteriyor. Tek fark sinir hastasında bu tarz davranışların daha çok vurgulanmış ve kolay fark edilebilir olmasıdır.

Toplumsal izolasyonu yaşam biçimi haline getiren şizoid kişilikler

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📌İnsan, hayattaki hedef ve hayallerinizi başka insanlarla paylaştığı zaman, onlara erişme ihtimali azalmaktadır. Çünkü yapılan çalışmalar, onları paylaşmanın insanda motivasyonu düşürdüğünü keşfetmiştir.

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📌Diğer insanlara karşı tutumumuz onları anlayıp anlamadığımıza bağlıdır. Psikologlar, bu durumu toplumsal ilişkinin temel taşlarından biri olarak görmektedir.

Annenin tutum ve davranışlarına göre şekillenen insan karakteri

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📌Psikologlara göre en sevdiğimiz müzikleri, hayatımızdaki belirli bir anıyla özdeşleştirdiğimiz için seviyoruz.

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📌Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. Bu sendromun başlıca nedeni demir eksikliğidir. Fakat bunun dışında bazı şizofreni, obsesif kompülsif gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda, problemlerle başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır.

İlk Müslüman psikoloji alimi: Ebu Zeyd El-Belhi

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