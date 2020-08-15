İnsan psikolojisi hakkında ilginç bilgiler

Gerçekliği hep ona verdiği anlam bakımından kavrayan insanın psikolojik açıdan çetrefilli bir zihni vardır. Psikolojik araştırmaların sonuçları, insan doğası hakkında pek çok farklılığı ve karanlık kalan noktaları aydınlatırken, kimi zaman bizleri şaşkınlığa uğratır. Nitekim içinde küçük bir evreni barındıran insan hususunda çıkarsamalarda bulunan uzmanlar, neden bazı anıları unutup diğerlerini hatırladığımıza kadar pek çok ayrıntıyı gözler önüne serebilirler. Peki neden bazı anıları hatırlarız, rüyalarımızın işlevleri nelerdir? Empati duygusu herkeste aynı ölçüde mevcut mudur? Bu soruların cevabını ve daha fazlasını araştırmacıların görüşleri ekseninde derledik...