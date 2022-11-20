Aileyi oluşturan kavram: Evlilik

"İnsanız ve muhtacız. Bu bilgelikle yola çıkmamız lazım. Kızlar son 50 yıldır özellikle şu söyleme maruz kalıyor. Dimdik ayakta dur, hiç kimseye muhtaç olma! Ya kadının da erkeğinde birbirine ihtiyacı var. Çünkü fıtrat böyle yaratılmış. Toprağın suya nasıl ihtiyacı var? Aynı şekilde birbirimize ihtiyacımız var. Ama ben tek başıma kalacağım deyip bu şekilde hayatı götüreceğim diyince kimyam bozulur. Kimyamın bozulması ne demek, biyolojim bozulur ve organlarım bozulur. Yani hastalanıyorum. Bu bozuk kimya ilişkimi de bozuyor. Onun için "Fıtrata uygun davranmayı önemsemeliyiz, öncelemeliyiz." diyen Op. Dr. Ayşe Duman , "Bununla ilgili kendimizi geliştirmeliyiz, okumalar yapmalıyız." dedi ve şu ayeti örnek verdi:

"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır."

(Rum Suresi, 21. ayet)

Rûm suresi 21. ayet tesfiri:

İnsanlar için kendi nefislerinden eşler yaratılmış olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Bunlar arasında, insanın eşinin kendi özünden ve kendi türünden yani kadın ve erkeğin aynı özden yaratılmış olduğu mânası, Kur'an'ın diğer açıklamalarına en uygun görünenidir (bilgi ve değerlendirme için bk. Nisâ 4/1). Burada, cinsiyeti belirlemede erkek spermindeki kromozomların etkili olduğu gerçeğine işaret bulunduğu yorumu da yapılmıştır (bk. Ateş, VII, 17); tabii ki bu yorum, âyette erkeğe hitap edildiği ve "eşler"le kadınların kastedildiği anlayışına dayalıdır. Âyetin "Onlara ısınıp kaynaşasınız" şeklinde çevirdiğimiz kısmı eşlerin yaratılış amacını açıklamakta, dolayısıyla insanın eşini kendisiyle huzur ve mutluluk bulacağı varlık olarak görmesini telkin etmektedir.

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