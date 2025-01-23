Doğan Cüceloğlu’nun iz bırakan 3 kitabından altı çizili notlar

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Bazı insanlar kendilerini o kadar değersiz görürler ki, ancak başkalarına sürekli yardım etmekle bir değer kazanmaya çalışırlar. Bu kişiler olur olmaz yerde, herkese her durumda yardım etmeye kalkarlar.

İçimizdeki Çocuk / Doğan Cüceloğlu