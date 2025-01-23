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Doğan Cüceloğlu'nun iz bırakan 3 kitabından altı çizili notlar

Yayınlanma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:52 Güncelleme Tarihi: Ocak 23, 2025 11:56

Doğan Cüceloğlu'nun; iki kişinin hayatlarını birleştirmesi olarak tabir edilen evliliğe dair "Evlenmeden Önce", eseriyle içimizden çıkmayan o masum çocuğa nasıl ulaşılabilineceğinin yollarını anlatan "İçimizdeki Çocuk", kimliklerin ötesinde, canların birbirine temas ettiği ilişkilerin mümkün olduğunu hatırlatan "İnsan İnsana" eserinden kendi bütünlüğünü tamamlayamamışlar ve kederli bir ruhla çaresiz kaldığını düşünenler için altı çizili satırlar derledik.

1/15

Kendi bütünlüğünü tamamlayamamış, kendisine saygı ve sevgisini geliştirememiş kişi, başkasını gerçek anlamda sevemez.

İçimizdeki Çocuk / Doğan Cüceloğlu

2/15

İç çocuk bizim enerji, istek ve haz depomuzdur. Onun sesi kaybolduğu zaman yaşamanın zevki de kaybolur.

İçimizdeki Çocuk / Doğan Cüceloğlu

3/15

Bazı insanlar kendilerini o kadar değersiz görürler ki, ancak başkalarına sürekli yardım etmekle bir değer kazanmaya çalışırlar. Bu kişiler olur olmaz yerde, herkese her durumda yardım etmeye kalkarlar.

İçimizdeki Çocuk / Doğan Cüceloğlu

4/15

Yaşamını kendi özgür istemiyle istediği gibi yaşayamayan kişi, bir esir gibi, ömrü boyu diğerlerinin dileklerini yerine getirmek için çabalar.

İçimizdeki Çocuk / Doğan Cüceloğlu

5/15

Kişilik gelişimlerini tamamlamış, bütünlüklerini gerçekleştirmiş insanlar, kendi mutlulukları için başka bir insanın varlığını zorunlu görmezler.

İçimizdeki Çocuk / Doğan Cüceloğlu

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