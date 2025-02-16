Doğan Cüceloğlu’nun gözünden “Geliştiren Anne-Baba”

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Çocuğunuzun hayatındaki en güçlü rol model, en güçlü tanıksınız. Güçlü bir tanık olarak siz çocuğunuza inanırsanız çocuğunuz kendisine inanır, çocuğunuz kendisine inanırsa zaman içinde herkes çocuğunuza inanır.

Doğan Cüceloğlu