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Doğan Cüceloğlu’nun gözünden “Geliştiren Anne-Baba”

Yayınlanma Tarihi: Şubat 16, 2025 11:12 Güncelleme Tarihi: Şubat 16, 2025 11:16

Psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Türkiye'deki psikoloji alanına yaptığı katkılar onu topraklarımızda önemli isimlerinden biri haline getirmiştir. Doğan Cüceloğlu'nun "Anne-baba olarak çocuğunuzun en güçlü tanığı olduğunuzun farkında mısınız?" sorusu ile başlayan eserinden sizlere yol gösterecek altı çizili satırlar derledik.

1/20

Şunu bilmenizi istiyorum: Kendinizi geliştirmezseniz çocuğunuzu da geliştiremezsiniz. Önceliğiniz kendinizi keşfetme ve geliştirme olmalıdır.

Doğan Cüceloğlu

2/20

Çocuğunuzun hayatındaki en güçlü rol model, en güçlü tanıksınız. Güçlü bir tanık olarak siz çocuğunuza inanırsanız çocuğunuz kendisine inanır, çocuğunuz kendisine inanırsa zaman içinde herkes çocuğunuza inanır.

Doğan Cüceloğlu

3/20

Kendiyle barışık insanın sohbeti güçlüdür ve huzur verir.

Doğan Cüceloğlu

4/20

Hepimizin içinde güzel söz ve gülümseme bekleyen bir çocuk var.

Doğan Cüceloğlu

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Sevdiğiniz insanların gerçeği bilmeye hakları vardır. Yalan söylenmiş bir insan, sevilmeyen bir insandır.

Doğan Cüceloğlu

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