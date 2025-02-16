Doğan Cüceloğlu’nun gözünden “Geliştiren Anne-Baba”
Yayınlanma Tarihi:
Şubat 16, 2025 11:12
Güncelleme Tarihi: Şubat 16, 2025 11:16
Psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Türkiye'deki psikoloji alanına yaptığı katkılar onu topraklarımızda önemli isimlerinden biri haline getirmiştir. Doğan Cüceloğlu'nun "Anne-baba olarak çocuğunuzun en güçlü tanığı olduğunuzun farkında mısınız?" sorusu ile başlayan eserinden sizlere yol gösterecek altı çizili satırlar derledik.
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Şunu bilmenizi istiyorum: Kendinizi geliştirmezseniz çocuğunuzu da geliştiremezsiniz. Önceliğiniz kendinizi keşfetme ve geliştirme olmalıdır.
Doğan Cüceloğlu
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Çocuğunuzun hayatındaki en güçlü rol model, en güçlü tanıksınız. Güçlü bir tanık olarak siz çocuğunuza inanırsanız çocuğunuz kendisine inanır, çocuğunuz kendisine inanırsa zaman içinde herkes çocuğunuza inanır.
Doğan Cüceloğlu
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Kendiyle barışık insanın sohbeti güçlüdür ve huzur verir.
Doğan Cüceloğlu
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Hepimizin içinde güzel söz ve gülümseme bekleyen bir çocuk var.
Doğan Cüceloğlu
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Sevdiğiniz insanların gerçeği bilmeye hakları vardır. Yalan söylenmiş bir insan, sevilmeyen bir insandır.