Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğunun belirtileri

5 /10 BAHAR YORGUNLUĞU HASTALIĞI













◾ Kendimize itiraf edemesek de değişimler, bizler için zorlayıcıdır. Bu dönemde nükseden bahar depresyonu, anksiyeteyi de beraberinde getirebiliyor.

◾ Bireylerin yaşadıkları değişimler, üzerlerinde herhangi bir somut etkisi olmasa da ruhî durumlarının değişmesine neden oluyor. Depresif bir ruh haline girebilmekteler...