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Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğunun belirtileri

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:43

Kış sona erdiğinde bahar gelir, çiçekler açar. Tabiat canlanır ve kendini yaza hazırlar. Doğanın hareketlenmesi bizleri de hareketlendirir, rengarenk kıyafetlerimiz ve neşeli hallerimizle bu güzel dönemi karşılarız. Her ne kadar bahar bizlere güzel duygular uyandırsa da bir geçiş mevsimidir ve bu dönem depresyona, bahar yorgunluğuna sebebiyet verebilir. Peki, nedir bu bahar yorgunluğu? Bahar yorgunlu neden olur ve belirtileri neler?

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BAHAR YORGUNLUĞU
BAHAR YORGUNLUĞU

◾ Baharın gelişiyle birlikte hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızda değişimler yaşamaktayız. Vücudumuz, bahar dönemine alışmaya çalışırken üst solunum, bahar yorgunluğu, alerjik astım gibi hastalıklarla karşı karşıya kalır.

◾ Bunların yanında ortaya çıkan bazı virüslerden ötürü mide ve bağırsaklarda rahatsızlıklar görülebiliyor. Alerjik rinit de bahar dönemi görülen hastalıklardan.

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BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?
BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?

◾ Bu hastalık; burun akıntısı, burunda tıkanıklık ve kaşınma, gözlerde sulanma, öksürük, koku almada azalma ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

◾ Saydığımız hastalıklardan korunmak için; hijyene, sağlıklı beslenmeye, C,D vitaminlerini ve Omega-3 tüketmeye özen göstermek gerekiyor.

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BAHAR YORGUNLUĞU NEDEN OLUR?
BAHAR YORGUNLUĞU NEDEN OLUR?

◾ Bahar ayları; mart, nisan ve mayısı kapsamakta. Gelelim bahar aylarının ruh halimize etkisine. Bahar dönemi hava değişimlerinden ötürü ruhsal durumumuza da büyük tesirler eder.

◾ Kış mevsiminden yaz mevsimine geçişi kapsayan bu dönemin olumlu etkileri de olsa bizleri daha çok olumsuz etkisiyle çevreler...

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BAHAR YORGUNLUĞU NASIL OLUYOR?
BAHAR YORGUNLUĞU NASIL OLUYOR?

Bahar depresyonu, ilkbaharın gelişiyle hanelerimize misafir oluyor. İlkbahar ile birlikte doğa canlanırken insanların moral motivasyonunda değişimler gözlemlenir.

◾ Bilhassa güneş ışığının azalması veya ani sıcaklık değişimleri, ruhsal dengesizliklere yol açabiliyor. Bakıldığında insanın psikolojisi değişimden pek de hoşlanmaz.

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BAHAR YORGUNLUĞU HASTALIĞI
BAHAR YORGUNLUĞU HASTALIĞI

◾ Kendimize itiraf edemesek de değişimler, bizler için zorlayıcıdır. Bu dönemde nükseden bahar depresyonu, anksiyeteyi de beraberinde getirebiliyor.

Bireylerin yaşadıkları değişimler, üzerlerinde herhangi bir somut etkisi olmasa da ruhî durumlarının değişmesine neden oluyor. Depresif bir ruh haline girebilmekteler...

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