Yaz aylarının korkulu rüyası: Kene

4 /10 Kene ısırması nasıl olur?













🔹 Gelelim kene ısırmasına. İnsanlar kenenin nasıl ısırdığını ve bu ısırığın hissedilebilir olup olmadığını fazlasıyla merak ediyor. Örümceğe benzeyen küçük parazitler olan keneler, ağızlarıyla cilt bölgelerine tutunurlar. Bu aslında bir kene ısırmasıdır ve bölgede ağrı ve kızarıklığa yol açabilir.

🔹 Kulak arkası, koltuk altı, kasık gibi vücudun nemli ya da ince derili bölgesine yapışırlar ve ağız yapıları sayesinde derinin içine gömülürler ve kan emmeye başlar. Keneler; kan yoluyla bakteri ve virüs taşır. Burada kritik olan nokta 24 saattir, bu zaman diliminde mutlaka fark edilmeli.