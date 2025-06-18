Yaz aylarının korkulu rüyası: Kene
Her sene yaz aylarında olduğu gibi kene olayları yine gündemde. Ülkemizin birçok noktasından "kene can aldı" haberleri görüyoruz. Bu da ister istemez bir endişeye sebep oldu. Peki, keneden korunmak için neler yapabiliriz? Kene ısırığı nasıl olur, kene ısırığı belirtileri neler? İşte, merak edilen tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve derledik.
🔹 Yaz aylarının gelmesiyle kene olayları da beraberinde baş gösterdi. Kene olayları ülkenin hemen hemen her noktasında görülüyor bu da insanları oldukça tedirgin ediyor.
🔹 Sağlık Bakanlığı, bu husus ile alakalı düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. İnsanları tedirgin eden etmen ise ise "her seneden daha fazla kene vakası görülüyor" söylentisi.
🔹 Kene, önceki senelerde ne kadar görülüyorsa 2025 yılı yazında da hemen hemen aynı oranı takip etmekte.
🔹 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kene yoğunluğunun geçmiş yıllardan daha fazla olduğuna dair tespitlerinin bulunmadığını ve kenelerden bulaştığı bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Buna ek olarak ülkemizin coğrafi olarak kenelerin çoğalmasına elverişli olduğunu belirmiştir.
🔹 Kene olaylarına dair yapılan açıklamalardan biri şöyle: "Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır. Bilinmelidir ki tüm kenelerde hastalık etkeni yok, yani her kene tutunan kişi hastalığa yakalanmaz. Kenelerden bulaştığı bilinen KKKA hastalığı ile mücadelemiz ise kararlılıkla sürmektedir. Türkiye'de 2002 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003 yılında kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi' ve 2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip edilmektedir."
🔹 Gelelim kene ısırmasına. İnsanlar kenenin nasıl ısırdığını ve bu ısırığın hissedilebilir olup olmadığını fazlasıyla merak ediyor. Örümceğe benzeyen küçük parazitler olan keneler, ağızlarıyla cilt bölgelerine tutunurlar. Bu aslında bir kene ısırmasıdır ve bölgede ağrı ve kızarıklığa yol açabilir.
🔹 Kulak arkası, koltuk altı, kasık gibi vücudun nemli ya da ince derili bölgesine yapışırlar ve ağız yapıları sayesinde derinin içine gömülürler ve kan emmeye başlar. Keneler; kan yoluyla bakteri ve virüs taşır. Burada kritik olan nokta 24 saattir, bu zaman diliminde mutlaka fark edilmeli.
🔹 Kene ısırmasının belli başlı belirtileri bulunur, bunlar; deride döküntü, ısırılan bölgenin kızarması, ağrıması, küçük bir yumru, baş ağrısı, ateş ve yorgunluk, kaşıntıdır.
🔹 Kenenin hastalık yayması için ise en az 24 saat vücutta durması gerekir. Bundan ötürü fark edildiği anda doğru şekilde çıkarılması hayati önem taşır.