Musikişinas bir isim: Mehmet Kemiksiz
Musiki, insanın kendisine zaman ayırmasını unutturacak kadar değerlidir. Bu sanatı icra eden kişinin amacı, dinleyenleri etkileyerek gönülleri fethetmektedir. Sanatçı Mehmet Kemiksiz de bu düşünceyle eserlerini icra ederek musiki tarihine mühim katkılar sunan bir isimdir. Sanat hayatına pek çok eser sığdıran bu ismi gelin daha yakından tanıyalım.
Giriş Tarihi: 11.11.2022
10:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
11:04
Mehmet Kemiksiz kimdir?
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1969'da Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Mehmet Kemiksiz; ilk,orta ve lise eğitimini burada tamamlar. Müzikle küçük yaşlarda tanışır.
🔸 1988 yılında
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim almaya başlar. Ardından yatay geçiş yaparak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olur.
🔸 Yüksek lisansını
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında konulu tezi ile gerçekleştirir. "Sema ve Devran"
İbn Haldun'un düşüncesinde musiki
🔸 Mehmet Kemiksiz çocukluğunu
Terme'nin küçük bir köyünde geçirir. Yetiştiği muhitinin kendisi üzerinde etkisi büyüktür.
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Vav TV'de yayınlanan Yüzler ve İzler programına konuk olan sanatçı Mehmet Kemiksiz, bir çocuğun gelişimini etkileyen en büyük unsurun büyüdüğü ortam olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Meclislere ehemmiyet veren bir muhitte büyüdüm. Vefat, sünnet, düğün cemiyeti düzenlenirdi. Bunlar genelde mevlid merasimli olurlardı. Civar köylerden iyi sesli hafız hocalar ve cemaat gelir o programı çok dikkatli bir şekilde dinlerlerdi. Ahlak, duruş, ses bakımından okuyanların kritiğini yaparlardı. Vaiz arkadaşımızın konuştuğu mevzulardan köy camisi veya kahvesinde şöyle konuştu, bunu iyi dedi, bunu kötü demedi şeklinde konuşmalar olurdu".
Kur'an'ı güzel okumada mahir bir isim
🔸 Kemiksiz'in küçüklüğünden beri kulağında cemiyetlerde Kur'an okuyan iyi
hafızların sedaları bulunur. Büyüdüğü ortam, hayatını şekillendirme noktasında etkiler.
🔸 Öyle ki 1992 yılında katıldığı
Türkiye İlahiyat Fakülteleri arasında düzenlenen Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olur.
◽ O günlere değinen Kemiksiz,
ifadelerini kullanır. " İstanbul'u temsilen katıldığım yarışma Ankara'da olmuştu. Orada Türkiye finalinde birinci oldum. Sonra da hocam İlhan Tok'un Kur'an talimi musiki meşki dersine başladım. O, ısrarla kendisinin mektepli olmadığından bahseder ve mutlaka bu işin ilmini almamız gerektiği konusunda sürekli telkinlerde bulunurdu"
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Musikinin kıymeti
🔸 Hocasının tavsiyeleri üzerine,
Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlar. Bu durum sanatçının hayatında dönüm noktası olur. Kemiksiz'e göre musiki, eğer hevesliyseniz insanın kendisine zaman ayırmasını unutturacak kadar değerlidir.
Musiki serüveni
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Ud dersi alan sanatçı, İstanbul'daki geleneksel musiki cemiyetlerine yönelir. Kemiksiz'in gittiği musiki faaliyetleri şunlardır:
◾ Bir dönem İstanbul
Fasıl Toğluluğu'nda gazelhan olarak başlar. ◾ Sonrasında Müzisyen Kutsi Erguner ile tanışır ve yurtdışında beraber pek çok konser verirler. ◾ Bezmara isimli, erken Osmanlı dönemi müzikleri yapan Fikret Karakaya'nın topluluğunda solist olur. ◾ Sanatçı, bunlarla beraber pek çok bilinen müzik gruplarında yer alır.
❓ Gazelhan ne demek
Gazel okuyan, gazel söyleyen kimse anlamındadır. Şiir okuyucu, bestelenmiş şiirler okuyan kişi demektir.
İçindeki Sesi Dinleyen Sanatçı: Dursun Ali Erzincanlı