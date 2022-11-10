Musikişinas bir isim: Mehmet Kemiksiz

🔸 Mehmet Kemiksiz çocukluğunu Terme'nin küçük bir köyünde geçirir. Yetiştiği muhitinin kendisi üzerinde etkisi büyüktür.

◽ Vav TV'de yayınlanan Yüzler ve İzler programına konuk olan sanatçı Mehmet Kemiksiz, bir çocuğun gelişimini etkileyen en büyük unsurun büyüdüğü ortam olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Meclislere ehemmiyet veren bir muhitte büyüdüm. Vefat, sünnet, düğün cemiyeti düzenlenirdi. Bunlar genelde mevlid merasimli olurlardı. Civar köylerden iyi sesli hafız hocalar ve cemaat gelir o programı çok dikkatli bir şekilde dinlerlerdi. Ahlak, duruş, ses bakımından okuyanların kritiğini yaparlardı. Vaiz arkadaşımızın konuştuğu mevzulardan köy camisi veya kahvesinde şöyle konuştu, bunu iyi dedi, bunu kötü demedi şeklinde konuşmalar olurdu".