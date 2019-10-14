Osman Nihat Akın kimdir, besteleri nelerdir?
Osman Nihat Akın, profesyonel bir müzisyen olmamasına rağmen, musiki tarihine geçen başarılı bestekarlardan biridir. Halkın hafızasında yer edinen çok sayıda şarkının güfteleri ona aittir. Örneğin, bir dönem dillerden düşmeyen "Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin!" dizeleri onun kaleminden çıkmıştır. Ölüm yıl dönümünde Osman Nihat Akın'ın hayatı ve bestelerini derledik.
Giriş Tarihi: 14.10.2019
15:34
Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
09:10
Osman Nihat Akın, 1905 yılında İstanbul, Bakırköy'de doğdu. Babası Çorlu eşrafından
Osman Beyzâde Nihad Bey, annesi Rasime Hanımdır. Mâruf edip ve yazarlarından Ahmet Rasim'in de torunudur. Akın, İstanbul İktisat Fakültesini bitirdi. İstanbul Maliye dairesinde tahakkuk memuru olarak başladığı resmi görevi, aynı dairede müfettişlik, Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü tercüme kalem şefliği ve yayın müdürlüğü olarak devam etti. İstanbul Yüksek Denizcilik okulu ekonomi öğretmenliği son resmi görevi oldu.
Güftesi kadar bestesi de İstanbul kokan 5 şarkıyı dinlemek için tıklayın.
İlkokul yıllarında dedesinin çevresinde bulunan, çağının ünlü müzik üstatlarını tanıyıp dinleyerek müzikle tanıştı. Müzik öğretmeni Sabri Bey'den piyano öğrendi. Leon Hancıyan'ın teşvikiyle Suzinak makamında "Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yar olmak" dizesiyle başlayan ilk bestesini yaptı. Akın'ın ayrıca biraz şairliği de vardır. Eserlerinin bir bölümünün sözleri kendisine ait. "Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi" güfteli Nihavent şarkıyı, tarihçi-yazar Ahmet Refik Altınay'ın ölümü üzerine besteledi.
Akın, daha çok makale, araştırma ve hatıra yazıları yazdı. Yazılarında "Neydede", "Hafid-i Rasim", "Delikli İğne" gibi takma adlar kullandı. Yazılarında, sade ve akıcı dil kullandı.
Ne müşkülmüş seni sevmek sana yar olmak
Suzinak makamında "
Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yar olmak" dizesiyle başlayan ilk bestesini yaptı.
Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak
Dil-şâd olmak isterken perişân olmak Revâ mıdır yâr olanın kalbi zâr olmak Dil-şâd olmak isterken perişân olmak
Ne müşkülmüş seni sevmek sana yar olmak
Makam: Suzinak Usul: Curcuna Form: Şarkı
Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin
Bestecinin kendine has tavrı ile gerçekten sanatkârane bir edası olan özellikleriyle belirginleşen, çoğu popüler olmuş, tanınmış icracılar tarafından plaklara okunmuş,
otuz civarında eseri biliniyor.
Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde Mehtâb iri güller ve senin en güzel aksin Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde!
Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin
Makam: Nihavend Usul: Türk Aksağı Form: Şarkı
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