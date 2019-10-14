Osman Nihat Akın kimdir, besteleri nelerdir?

Suzinak makamında "Ne müşkülmüş seni sevmek, sana yar olmak" dizesiyle başlayan ilk bestesini yaptı.

Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak

Dil-şâd olmak isterken perişân olmak

Revâ mıdır yâr olanın kalbi zâr olmak

Dil-şâd olmak isterken perişân olmak

Ne müşkülmüş seni sevmek sana yar olmak

Makam: Suzinak Usul: Curcuna Form: Şarkı